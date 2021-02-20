В Минздраве Украины назвали регионы, которые первыми получат вакцину от коронавируса

20.02.2021, 18:16, Новости дня

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Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко назвал 20 февраля в Facebook регионы страны, которые первыми получат вакцины от коронавируса.

“Есть четкий план, который позволяет сразу по прибытии вакцины развозить ее на областные склады 11 машинами одновременно: семь областей (Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая и город Киев) получат вакцину в день развозки, другие – на следующий день”, – написал он.

Главный санврач страны отметил, что “мобильные бригады уже знают, какое количество вакцин, в какое учреждение здравоохранения им потребуется для проведения прививки всех желающих в данной больнице”.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2257906861008092

19 февраля Ляшко говорил, что вакцина от коронавируса прибудет в Украину в ближайшее время, однако конкретной даты не назвал.

Ожидалось, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля, когда поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля. Он сказал, что процесс отгрузки уже идет, об этом же министр говорил 12 февраля.

17 февраля он заявил, что бесплатные 117 тыс. доз вакцины от Pfizer поступят в Украину к концу февраля, а первые 500 тыс. доз от AstraZeneca (закупленные правительством) – до 21 февраля, также министр выразил уверенность, что вакцинация начнется в этом месяце. Точную дату поставок в Минздраве назвать не могут.

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Отдельно власти закупят еще 12 млн доз вакцины от AstraZeneca и Novavax (США). Кроме этого, ожидается, что в Украину до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз вакцины.

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