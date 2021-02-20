Офицеры, не умеющие читать, получат в подарок на 23 февраля букварь

20.02.2021, 18:11, Разное

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Фонд «Тотальный диктант» передал Министерству обороны 59 тысяч букварей. 23 февраля их подарят офицерам, прапорщикам и мичманам, которые ранее не были обучены грамоте.

Умение читать и писать всегда считалось необходимым для военнослужащего в звании выше сержантского. Однако в последние годы количество грамотных офицеров в армии постоянно снижалось – действующий министр обороны Сергей Шойгу считал физическую подготовку, стрельбу и закаливание более важными занятиями, нежели чтение. В результате за девять лет количество неграмотных офицеров в частях и соединениях Минобороны выросло втрое и достигло почти шестидесяти тысяч человек.

– Времена изменились. Боевые действия скоротечны, передавать приказы и информацию голосом не получается – это слишком медленно. Офицер должен уметь читать по-русски, а старший офицер – писать, чтобы можно было передать текст по каналам электронной связи. А у нас треть офицеров максимум может расписаться. Спасибо фонду, будем исправлять, – сказал замминистра обороны, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

В фонде «Тотальный диктант» сомневаются, что одним лишь вручением букварей можно решить проблему офицерской неграмотности. Необходимы групповые и индивидуальные занятия чтением и письмом, чтобы добиться удовлетворительных результатов. Однако денег на оплату учителей чтения найти пока не удалось. Американский Национальный комитет книги (NBC) готов помочь, но в этом случае «Тотальный диктант» рискует получить статус иностранного агента.

Первыми буквари получат офицеры, проходящие службу на Новой Земле. Став грамотными, они смогут рассчитывать на перевод в более комфортные условия службы.

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