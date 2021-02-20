Глава МИД Украины: Москва навсегда потеряла Киев

20.02.2021, 18:00, Разное

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По его словам, сегодня Украина развивается как европейское

государство, движется к членству в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе.

Министр отметил, что жители страны никогда не спрашивали разрешения на выбор

собственного будущего и не будут. “Москва навсегда потеряла Киев”, –

подчеркнул он.

Глава МИД также рассказал, что позицию Незалежной разделяют

западные лидеры. Международная коалиция в поддержку страны укрепляется с каждым

днем – об этом свидетельствуют санкции, введенные Европой и США против России.

Кулеба добавил, что Украина всегда была и будет “свободной и

независимой”.

Ранее украинский министр сообщил, что готовит документы о якобы

нарушении прав человека в Крыму. Материалы будут отправлены на рассмотрение в

Евросоюз. Кулеба выразил надежду, что Запад обратит внимание на тему

“репрессий против крымских татар” и введет новые санкции против

России.

Напомним, отношения Киева и Москвы резко ухудшились в 2014 году

из-за Крыма. Полуостров вошел в состав России после референдума, где

большинство избирателей проголосовали за присоединение. Украинские власти

обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела.

В Москве же заявили, что вопрос принадлежности Крыма закрыт

навсегда. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) недавно признал фактическую

юрисдикцию России над Крымом. Подробнее об этом – в статье”Дни.ру”.