Глава МИД Украины: Москва навсегда потеряла Киев

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20.02.2021, 18:00, Разное
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По его словам, сегодня Украина развивается как европейское
государство, движется к членству в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе.
Министр отметил, что жители страны никогда не спрашивали разрешения на выбор
собственного будущего и не будут. “Москва навсегда потеряла Киев”, –
подчеркнул он.

Глава МИД также рассказал, что позицию Незалежной разделяют
западные лидеры. Международная коалиция в поддержку страны укрепляется с каждым
днем – об этом свидетельствуют санкции, введенные Европой и США против России.
Кулеба добавил, что Украина всегда была и будет “свободной и
независимой”.

Ранее украинский министр сообщил, что готовит документы о якобы
нарушении прав человека в Крыму. Материалы будут отправлены на рассмотрение в
Евросоюз. Кулеба выразил надежду, что Запад обратит внимание на тему
“репрессий против крымских татар” и введет новые санкции против
России.

Напомним, отношения Киева и Москвы резко ухудшились в 2014 году
из-за Крыма. Полуостров вошел в состав России после референдума, где
большинство избирателей проголосовали за присоединение. Украинские власти
обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела.

В Москве же заявили, что вопрос принадлежности Крыма закрыт
навсегда. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) недавно признал фактическую
юрисдикцию России над Крымом. Подробнее об этом – в статье”Дни.ру”.



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