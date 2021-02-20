 

В России зафиксированы первые в мире случаи заражения птичьим гриппом H5N8

20.02.2021, 17:58, Разное
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О первых случаях инфицирования людей гриппом H5N8 глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила на брифинге в субботу. Заражение произошло на птицеферме на юге России, где в декабре 2020 года произошла вспышка инфекции. 

«До настоящего времени в мире не были зарегистрированы случаи, когда вирусом гриппа птиц H5N8 заболевали люди. В РФ лабораторно подтвержден первый случай инфицирования человека вирусом гриппа A, гриппа птиц H5N8», — информирует слова Поповой РБК.

По ее словам, все мероприятия по защите людей и животных были проведены в короткий срок, все риски были минимизированы и дальнейшего развития эта ситуация не получила.

«Все люди, все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким. Но вместе с тем нашим ученым удалось увидеть изменения в организме человека и иммунный ответ на встречу с этим вирусом у всех семерых работников этой птицефабрики. Сегодня они чувствуют себя хорошо, и в тот момент они чувствовали себя хорошо, заболевание закончилось достаточно быстро», – цитирует главу Роспотребнадзора ТАСС.

В настоящее время не зафиксировано случаев передачи вируса гриппа H5N8 от человека человеку, сообщила Попова. В настоящее время известно только о заражении людей от птиц.

Россия известила Всемирную организацию здравоохранения о первых случаях заражения людей птичьим гриппом H5N8.



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