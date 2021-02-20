Лубянскую площадь в Москве решили не оставлять без памятника

20.02.2021, 17:50, Новости дня

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Вариант оставить Лубянскую площадь в Москве без изменений и не устанавливать там памятник не рассматривается, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов в ходе онлайн-дискуссии в новой соцсети ClubHouse.

«Дыры там не будет. Обсуждать [предложение] «давайте там ничего не делать», его уже не будут», – передает его слова ТАСС.

Позже он подтвердил, что вариант оставить Лубянскую площадь пустой не рассматривается.

Напомним, голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади будет запущено 25 февраля на нескольких площадках, в шорт-лист включены памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.

Ранее вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов.

Напомним, возможность возвращения на Лубянскую площадь памятника Дзержинскому либо размещения там другого монумента обсуждается давно.

Еще в феврале 2014 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме выступила против установки памятника Дзержинскому на Лубянской площади в центре столицы. Перед этим РПЦ выступила против реставрации памятника Дзержинскому, поскольку, по мнению Церкви, подобные действия оскорбляют память всех, кто невинно пострадал в СССР. При этом речь шла только о реставрации, а не о возвращении памятника на то место, где он стоял до начала 1990-х.

Летом 2015 года Лубянская площадь вновь стала предметом активного обсуждения москвичей после предложения КПРФ вернуть на нее памятник Дзержинскому. Соответствующее предложение поддержала Мосгордума. Однако, как отмечала газета ВЗГЛЯД, уже появились опасения, что восстановление монумента спровоцирует раскол в обществе.

В то же время начали поступать предложения восстановить на Лубянской площади фонтан или организовать пешеходную зону.

По данным социологического опроса ВЦИОМ, за восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади высказалось 37% москвичей, в то время как предложенный «Единой Россией» проект пешеходной зоны с фонтаном поддержало 56%.

Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии был поставлен в 1958 году на бывшей и будущей Лубянской площади, с 1926 по 1991 год носившей имя Дзержинского.