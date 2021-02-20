 

Эксперт увидел угрозу средствам россиян из-за роста лимитов на переводы

20.02.2021, 17:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Система быстрых платежей (СБП) может стать более уязвимой для мошенников из-за введения обязательного лимита переводов, сохранность денежных средств клиентов подвергнется дополнительным рискам, сообщил глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

«Лимиты на совершение некоторых типов операций устанавливаются абсолютно всеми кредитными организациями. Особенно они актуальны для переводов физическим лицам. Дело в том, что мошенники чаще всего вынуждают клиента перевести деньги другому человеку. И дневной лимит – это последняя линия защиты, ограничивающая потери потребителя, даже введенного в заблуждение. Преступник чисто технически не сможет украсть, например, все сбережения со счета. СБП с этой точки зрения особо уязвима: переводы мгновенные, по номеру телефона, отозвать платежи фактически невозможно», – рассказал Достов РИА «Новости».

Он также добавил, что из-за лимитов система станет менее привлекательной для для отмывания денег. По словам эксперта, чем больше денег можно перевести на другие банковские счета за короткое время, тем выше вероятность его использования в незаконных целях.

«Введение обязательного минимального лимита на переводы в СБП, конечно, полностью девальвируют эти усилия по снижению рисков. Я думаю, что риски вывода денег клиентов со счетов и кошельков, конечно, возрастут. Не уверен, что это справедливая цена за то, чтобы очень незначительная доля потребителей имела безусловную возможность совершать переводы на сумму 150 тысяч в день», – подчеркнул Достов.

Ранее в ЦБ РФ обратили внимание на то, что некоторые банки устанавливают дневные лимиты на переводы через СБП, а это ограничивает возможности клиентов. Граждане вынуждены переводить средства через другие сервисы и переплачивать за это комиссию. Чтобы решить проблему, регулятор разработал проект указания, согласно которому банки до 1 октября должны будут повысить лимиты на объем ежедневных операций клиента в этой системе минимум до 150 тысяч рублей.

Напомним, в этом году банки в РФ должны подключить сервис оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в рамках Системы быстрых платежей (СБП).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Хомчак: С началом агрессии России в НАТО решили усилить совещательную помощь для укрепления обороноспособности ВСУ

04.07 / “Красный Яр” добился второй победы кряду в чемпионате России по регби

04.12 / Разумков заявил, что “карантин выходного дня” оправдал себя не до конца

20.12 / Зеленский о поставке вакцины “Спутник V”: Все очень просто. Украина будет спасать своих людей

10.08 / Собянин объяснил высокую выявляемость коронавируса в Москве

31.07 / Путин обязал крупные сайты-агрегаторы принимать карту «Мир»

11.10 / Россиян предупредили о сильных морозах

15.07 / Суперфиналиста конкурса «Лидеры России» назначили операционным директором «Матч ТВ»

12.11 / Космические туристы подписали контракт на полет на Crew Dragon к МКС

18.01 / Участницу штурма Капитолия уличили в краже ноутбука Пелоси для «продажи в Россию»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска