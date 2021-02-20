В православных храмах Абхазии приостановили богослужения

20.02.2021, 17:50, Новости дня

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Богослужения в храмах Абхазии будут возобновлены после определения статуса Абхазской православной церкви, при этом храмы остаются открытыми для посещения прихожан, рассказал глава АПЦ, иерей Виссарион (Аплиаа).

«Сегодняшние священнослужители, которые были отпущены в свои определенные епархии, пускай они там поставят вопрос перед своими архиереями, чтобы архиереи поставили вопрос перед святейшим патриархом Кириллом, как дальше быть. Тридцать лет вот так находиться в какой-то такой ситуации – это невозможно… Поэтому я сейчас приостановил (службы в храмах – прим. ВЗГЛЯД)», – рассказал иерей в эфире абхазского телевидения, передает РИА «Новости».

Отец Виссарион добавил, что в главном кафедральном соборе в Сухуме богослужения не приостановлены.

«Я в нем служил и до войны, и после войны, поэтому каноническое право имеет кафедральный собор», – отметил он.

Глава АПЦ рассказал, что во время Великой Отечественной войны грузинские власти ввели АПЦ в ГПЦ без соборного и канонического решения. Именно поэтому он надеется, что московский патриархат решит церковную ситуацию в Абхазии, определив статус АПЦ.

«Канонический статус этих священников (рукоположенных РПЦ – прим. ВЗГЛЯД) должен быть определен. Самое главное, что они должны сюда вернуться со статусом для Абхазской православной церкви. Мы не можем быть частью грузинской церкви, мы не были частью грузинской церкви и не будем», – сообщил иерей Виссарион.

Абхазская православная церковь с неурегулированным самопровозглашенным автономным статусом была зарегистрирована в 2009 году. Ранее Виссарион Аплиаа просил Московского, Грузинского и других православных патриархов восстановить Абхазскую православную церковь, которая прекратила свое существование еще в 1795 году. Предстоятели отказали ему в этой просьбе, но Абхазская православная церковь все же была официально зарегистрирована.