Памела Андерсон и ее муж-телохранитель дали первое совместное интервью: “Мы не вылезаем из кровати с Рождества”

20.02.2021, 17:38, Разное

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В 20-х числах января актриса, “почетный директор” организации PETA и основательница благотворительного фонда Pamela Anderson Foundation снова стала замужней женщиной. 53-летняя Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз. Ее избранником стал личный телохранитель Дэн Хейхерст, который младше ее на 13 лет. Он не стремится к публичности, поэтому никто не ждал от молодоженов рассказов о том, как те живут вместе. Однако Памела и Дэн внезапно вышли в прямой эфир британского шоу Loose Women (“Свободные женщины”).

Влюбленные немного смутили ведущих тем, что решили дать интервью прямо из кровати, лежа в обнимку. Причем если Дэн лежал в черной футболке, Памела старательно прикрывалась одеялом. Дальнейший разговор оказался не менее откровенным: Памела заявила, что “они с Дэном не вылезают из кровати с рождественского сочельника”, а Дэн добавил, что “Памела в восторге от его физической формы”. На вопрос о свадьбе Андерсон ответила, что “не хотела большую свадьбу, но ей не хватало присутствия некоторых родных”. Также она рассказала, как они познакомились:

Я застряла у себя дома в Канаде из-за пандемии, а Дэн тут работал. Последние полтора года я занималась ремонтом дома, который 25 лет назад мне завещала бабушка, и сейчас он просто прекрасен. Дэн и его дети тоже живут здесь. Теперь мы застряли тут вместе.

Когда выпуск выложили на YouTube, мнения зрителей разделились: одни написали в комментариях, что им было неловко на протяжении всего интервью, другие же признались, что ничего другого от звезды Playboy и не ждали.

Напомним, с будущим мужем Памела познакомилась в начале 2020 года, с тех пор они не расстаются – и проведенный вместе карантин только пошел на пользу их отношениям.

Она очень счастлива. И они были вместе практически с самого начала пандемии. Памела очень рада,что Дэн помог ей с ремонтом ее дома в Ванкувере,

— сообщили источники People. Сама Андерсон рассказала прессе, что их секретная свадьба состоялась в канун Рождества на территории того самого загородного поместья актрисы в Ванкувере. Их свадьба была скромной — без участия шафера и гостей.

Я именно там, где мне нужно быть, — в объятиях человека, который меня искренне любит,

— поделилась Андерсон.

Напомним, последним официальным мужем актрисы был Джон Питерс. Союз 53-летней актрисы и 75-летнего кинопродюсера пополнил список самых коротких браков знаменитостей. Спустя всего 12 дней после тайной свадьбы в Малибу молодожены решили разойтись. Еще спустя несколько дней в сети стали появляться подробности их расставания: муж оказался тираном, жена – растратчицей. Разорвать отношения супруги решили по СМС, но не прошло и трех недель после расставания с “любовью всей своей жизни” (а именно так мужчина раньше отзывался об Андерсон), как кинопродюссер вновь оказался помолвлен – с некой Джулией Бернхайм.

Личная жизнь Памелы была довольно разнообразной и до ее брака с Джоном Питерсом. С 1995 по 1998 год она была замужем за музыкантом Томми Ли, от брака с которым растит двух сыновей — 24-летнего Брэндона и 23-летнего Дилана. В 2006 году она вышла замуж и довольно быстра развелась с другим музыкантом — Кидом Роком. В 2007 она связала себя узами брака с продюсером Риком Соломоном, а расстаться пара решила через 6 лет, в 2013 году. Также до встречи с Джоном Питерсом она была в отношниях с французским спортсменом Адилем Рами: они были вместе два года, а после расставания актриса обвинила его в изменах и назвала “монстром”.