«Сила в правде. Это заповедь блаженных в формате твиттера»

20.02.2021, 17:32, Разное

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Последнее слово Навального на суде «два в одном».

Так часто я выступаю с последним словом. Сейчас этот суд закончится, начнется следующий, где у меня тоже последнее слово… Если бы кто-то решил издать мои последние слова, получилась бы довольно толстая книга. Я уже даже не знаю о чем говорить еще.

Хотите с Вами поговорю, Ваша честь? О Боге, например (судья молчал. — Ред.). Я верующий человек, что является причиной шуток надо мной в ФБК (организация признана иноагентом. — Ред.). Но мне легче с верой. И я стараюсь следовать известной книжке (Библии. — Ред.). Это трудно, но мне так легче заниматься политикой.

Мне сейчас столько пишут писем в СИЗО! Один человек написал: «Что Вы, Алексей. Ведь сказано: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».

Я эту заповедь всегда воспринимал как инструкцию к действию. Я не испытываю никакой жалости из-за того, что вернулся. Наоборот.

Я эту заповедь не предал.

Для современного человека эта заповедь звучит очень напыщенно. Странные люди, говорят про таких. Они сидят в камере и пытаются себя подбодрить этой заповедью. А власть пытается дать понять таким людям: «Ты одиночка. Ты один». Это цель власти. А я не чувствую себя одиноким.

Про одиночество — очень важную вещь сказал один из замечательных философов — Полумна Лавгуд. Помните, такая была в «Гарри Поттере»? «Важно не чувствовать себя одиноким, потому что на месте Волан-де-Морта я бы очень хотела, чтобы ты чувствовал себя одиноким».

Сила в правде — это и есть та самая заповедь про блаженных, сжатая до размеров твиттера.

Страна наша сейчас построена на несправедливости. Но тем не менее мы видим, что десятки млн людей хотят добиться правды. И рано или поздно они ее добьются. Они насытятся!

Я хочу вам и прокурору, и всем людям сказать: важно не бояться людей, которые хотят добиться правды. Подумайте сами: как бы хороша была жизнь без этого вранья, без этой лжи!

Было бы классно работать судьей без всякого телефонного права, никто тебе не звонит, не требует выносить неправосудные дела. Но классно бы было, Ваша честь!

От этого вранья одни минусы, а плюсов нет.

Классно было бы быть прокурором в состязательной системе. Классно быть полицейским, конвойным и не бить людей. Я не верю, что люди хотят стать полицейскими, чтобы рассказывать, как классно они «раскроили на митинге кому-то голову». Я уверен, что нет школьников с горящими глазами, которые говорят: «Я пойду в ФСБ, чтобы намазывать трусы оппозиционера ядом».

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Выдающийся философ современности по имени Рик Санчез сказал: «Жизнь — значит риск всегда и во всем. А иначе ты просто вялая кучка беспорядочно собранных молекул, которые плывут по течению Вселенной».

Каждое письмо мне заканчивается словами «Россия будет свободной». Это классный лозунг, но я постоянно думаю, чего-то мне не хватает. Я хочу, чтобы РФ была еще богатой, чтобы национальные богатства справедливей распределялись, все получали долю нефтегазового пирога. Я хотел бы, чтобы мужчины в нашей стране доживали до пенсионного возраста. Да и женщины тоже. Чтобы было достойное здравоохранение, образование, европейские зарплаты…

Я хочу, чтобы РФ была не только свободной, но и счастливой.

Она сейчас несчастна. По всем направлениям. Почитаешь русскую литературу, там одни описания несчастья и страданий! РФ должна быть счастливой, РФ будет счастливой.

Алексей Навальный

политик, основатель «Фонда борьбы с коррупцией»

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