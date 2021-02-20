В России разрешат продажу слабоалкогольных напитков и сигарет с 14 лет

20.02.2021, 17:31, Разное

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В качестве поддержки ведущих отраслей экономики правительство предложило снизить возрастные ограничения на покупку слабоалкогольных напитков и табачной продукции до 14 лет.

Соответствующие рекомендации выдал Минздрав.

– Год был тяжёлый не только для людей, но и для бизнеса. Люди болели или пытались уберечь себя от заражения, поэтому правильно питались, не курили, не пили алкоголь. В эту категорию попали и те, кто перенёс болезнь и несколько месяцев проходит восстановление. Алкогольная и табачная промышленность – это огромные налоги в бюджет, это миллионы судеб рабочих. Поэтому мы должны расширить категории потребления этой продукции, в том числе уменьшив возраст её потребителей, – сказал министр экономического развития Максим Решетников.

– Кого мы обманываем, продавая детям алкоголя по паспорту? Они найдут возможность его купить, поэтому ничего не изменится. На Западе к 14 годам уже можно провести несколько операций по смене пола, а у нас законно даже пиво не купишь. А в небольших дозах и пиво, и сигареты даже полезны. Тем более, каждый же сам решает, покупать или нет. Продавцам тоже удобно. Паспорт есть, уже можно продавать, не считая сколько лет покупателю, – отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Некоторые ограничения в целях заботы о здоровье молодежи в Минздраве решили оставить. Так, продавать слабоалкогольные напитки 14-летним можно будет не более 1 литра в одной торговой точке и не более 1 пачки сигарет.

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