Россия предложила Соединенным Штатам добавить гиперзвуковое оружие в ДСНВ

20.02.2021, 17:28, Разное

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Россия предложила Соединенным Штатам добавить в ДСНВ гиперзвуковое оружие. Договор о стратегических наступательных вооружениях предполагает сокращение и ограничение такого вида боевых орудий.

Правительство Российской Федерации предлагает внести коррективы в существующий договор СНВ. Он подразумевает взаимное сокращение арсенала ядерных вооружений. Документ был подписан в 2010 году действующими на тот момент президентами США и РФ Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. В силу договор вступил с февраля 2011 года, при этом в 2021 году истекает срок его действия. Однако по условиям ДСНВ его можно продлить еще на 5 лет.

Согласно договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, страны сократят до 1550 единиц свои ядерные боезаряды. Коснется сворачивание арсенала и межконтинентальных баллистических ракет, в том числе, и состоящих на подводных лодках, а также тяжёлых самолетах-бомбардировщиках. Перед тем, как принять решение о лонгировании действия ДСНВ, Москва выступила с предложением о включении в него также гиперзвукового вооружения.

За время, прошедшее с момента заключения данной договоренности, прошло 10 лет, в течение которых появились абсолютно иные технологии и разработаны новые виды оружия. Не все они попали под действие договора, следовательно, для учета всех нюансов, было бы целесообразно расширить документ. Как пишет «Политэксперт». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров намерен в ближайшее время обсудить данный вопрос со своими американскими коллегами.

Источник: politexpert.net