 

Врачи назвали три критических симптома COVID-19

20.02.2021, 17:28, Разное
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Врачи рассказали, что существует три критических симптома COVID-19. Их наличие говорит о том, что пациенту требуется срочная медицинская помощь.
Симптомы COVID-19 делятся на разные категории в зависимости от тяжести и степени заболевания. Большинство инфицированных переносят коронавирус в легкой форме, но есть люди, у которых развиваются более серьезные осложнения, опасные для жизни. Состояние заболевшего обычно ухудшается на десятый день после появления первых признаков COVID-19.

Выделяют три симптома, которые говорят о том, что инфекция достигла критической точки. Речь идет о головокружении, слабости и затрудненном дыхании в состоянии покоя. Данные признаки означают, что человек не получает в необходимом количестве кислород, возможно, на этом этапе уже развился дистресс-синдром, который является опасным для жизни состоянием.

Источник: www.express.co.uk



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