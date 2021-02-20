Диетолог Бурлакова рассказала о легком способе похудения к весне

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20.02.2021, 17:28, Разное
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Диетолог Ольга Бурлакова в ходе интервью рассказала, посредством какого легкого способа можно похудеть к весне. Людям, желающим сбросить лишний вес, нужно пить много воды.
На один килограмм массы тела приходится 30 миллилитров жидкости. Чтобы она лучше усваивалась организмом, в нее можно добавить лимон. Все дело в том, что организм при нехватке жидкости начинает делать жировые отложения. Воду необходимо пить до еды и между ее приемами. Если не следовать данному правилу, это может плохо сказаться на ЖКТ.

В процессе похудения важно отказаться от дрожжевого хлеба. Опасность употребления данного продукта для фигуры заключается в составе. Если хлеб приготовлен на основе ненатуральной закваски, то его поедание приведет к вздутию и отекам, которые влияют на вес.

Также важно ограничить или же полностью отказаться от потребления молочной продукции. По мере старения человека она начинает хуже усваиваться организмом, к тому же происходит отрицательное воздействие на работу почек.

Если есть желание сбросить лишние килограммы, нужно уменьшить потребление животного белка из мяса. Стоит чередовать курицу и рыбу с нутом, фасолью, чечевицей. В рационе должны присутствовать свежие фрукты и овощи, подсолнечное масло лучше заменить на оливковое.

Источник: news.ru



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