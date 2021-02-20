Победительницей женского одиночного разряда Australian Open стала Осака

20.02.2021, 17:22, Новости дня

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Японская теннисистка Наоми Осака стала 20 февраля победительницей проходившего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. Об этом сообщает официальный сайт Australian Open.

В финале сеяная на турнире третьей Осака выиграла у сеяной 22-й американки Дженнифер Брэйди.

Поединок продолжался 77 минут и завершился в двух сетах: 6:4, 6:3.

Australian Open японка выиграла второй раз. В 2019 году в финале Осака победила Петру Квитову из Чехии.

В 2021 году в основной сетке одиночного разряда турнира в Мельбурне играли две украинки: Элина Свитолина и Марта Костюк. Свитолина дошла до четвертого круга, Костюк проиграла в первом.

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