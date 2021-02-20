Володин призвал россиян отдыхать на Родине

20.02.2021, 17:06, Разное

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“Лучше отдыхать дома. Страна огромная, прекрасная, замечательная. Есть что посмотреть, где отдохнуть”, – сказал председатель ГД.

По его словам, этот вопрос требует внимания и контроля. Необходимо также создавать условия для бизнеса, указал Володин.

Спикер отметил, что те страны, которые граждане выбирают для отдыха, далеко не всегда могут обеспечить защиту от коронавируса.

Ранее председатель ГД заявил об историческом шансе для развития внутрироссийского туризма. Володин напомнил, что в нашей стране много замечательных мест для отдыха – Волга, Байкал и другие.

Развитию внутрироссийского туризма могли бы помочь льготы, считает спикер. Их можно было бы дать тем, кто обустраивает места отдыха, создает санатории, сказал Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова.