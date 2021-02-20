 

Володин отметил востребованность российской вакцины от коронавируса

20.02.2021, 17:06, Разное
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Прошлым летом Россия первой в мире создала вакцину от коронавируса, напомнил спикер. Сейчас их уже три, сказал председатель ГД в эфире “Дума ТВ”.

По его словам, российские ученые и врачи могут эффективно решать задачи. Все больше стран обращаются с просьбой об использовании отечественной разработки, указал спикер.

“У них ситуация очень тяжелая: болеют граждане страны, парализован парламент. У нас такая вакцина есть, причем не одна. И мы можем сделать все для того, чтобы у нас появился общественный иммунитет”, – полагает Володин.

Председатель ГД отметил, что по оценкам специалистов, минимальный уровень заболеваемости ковидом будет в августе и сентябре. Но осенью может произойти рост числа инфицированных, которые вернутся из отпусков, предупредил Володин. Он призвал россиян отдыхать на Родине.

Первая в мире вакцина от коронавируса “Спутник V” одобрена к применению в 30 странах. Российский фонд прямых инвестиций подписал контракты с 15 производителями на производство 1,4 миллиарда доз препарата.



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