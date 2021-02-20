Адвокат: Мосгорсуд лишил Навального привилегированного положения

20.02.2021, 16:56, Новости дня

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Вынесенный Навальному приговор закономерен, потому что он грубо нарушал требования условного срока и неоднократно привлекался к административной ответственности, суд, по сути, лишил Навального привилегий, которые были у него по непонятным политическим причинам, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Алексей Мельников. В субботу Мосгорсуд отклонил жалобы Навального на замену условного срока реальным.

«Когда Симоновский районный суд выносил решение, то исходил из того, что господин Навальный многократно и грубо нарушил условия своего нахождения под условным наказанием. Соответственно, жалоба его адвокатов была направлена на то, чтобы сказать, что господин Навальный не совершал нарушений и в целом – тот приговор незаконный», – отметил адвокат Московской городской коллегии адвокатов Алексей Мельников.

Но факт многочисленных нарушений Навальным, подчеркнул собеседник, достаточно очевиден. Инспекция ФСИН не менее семи раз констатировала нарушение блогером требований отмечаться в инспекции. «Необходимо соблюдать условия, которые наложил суд. К этому больше нечего добавить. А господин Навальный, я это хорошо помню, говорил, что у него семья, что он занят и не может ходить отмечаться, «когда им удобно». Простите, но никто не волен диктовать свои условия государству. Этими своими комментариями он подтвердил, что нарушения имели место», – напомнил адвокат.

Кроме того, суд также учел и то, что в период условного наказания Навальный многократно привлекался к административной ответственности. «Я сталкивался с Навальным во время судебных процессов. У меня сложилось мнение о нем как о человеке, который не заморачивается никакими деталями. Ему кажется, что если он такой «популярный», то суд должен в силу этого принимать его позицию априори.

Но суд – это довольно формализованное мероприятие. Ты должен действовать по процессуальным правилам. Нужно доказывать свои утверждения, а не называть судью «оберштурмбаннфюрером» и не говорить, что судья «хорошо бы смотрелась рядом с пулеметом»… Глумление над судом ни к чему хорошему никогда и никого не приводило», – подчеркнул Мельников.

Кроме того, суды в основном не стремятся назначать максимальные сроки наказания. В субботу Мосгорсуд сократил Навальному срок на 50 дней. «Вспомните, условной срок Навального уже продлевался однажды на целый год именно из-за нарушений блогера. Инспекция ранее несколько раз просила заменить ему условное наказание на реальное, но суды всякий раз отказывали. Иначе как долготерпением это назвать нельзя. Вынесенный Навальному приговор вполне соответствует достаточно среднему уровню наказания за установленные судом правонарушения», – считает адвокат.

Мельников подчеркивает, что замена условного срока реальным является, по сути, отменой привилегий по приговору, который был вынесен в 2014 году по делу «Ив Роше». «Навальный много раз привлекался к ответственности за нарушение закона, но его всякий не отправляли в места лишения свободы… С 2014 года Навальный несколько раз находился под административным арестом. Думаю, никто кроме Навального не вел себя так демонстративно по отношению к государству и суду. Поэтому вынесенный приговор – это не какая-то дополнительная кара, выдуманная лично для господина Навального. Это отмена того привилегированного положения, которое он имел по непонятным политическим причинам», – подытожил Алексей Мельников.

Ранее в субботу Мосгорсуд отклонил жалобы на замену условного срока Алексею Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет.

«Выслушав мнения сторон, суд постановил решение первой инстанции изменить. Зачесть в срок наказания время, проведенное осужденным Навальным с 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года. В остальной части оставить решение Симоновского суда без изменения, а жалобу защиты Навального – без удовлетворения», – зачитал решение судья Дмитрий Балашов.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.