Хуснуллин назвал причину роста стоимости жилья

20.02.2021, 16:56, Новости дня

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Рост цен на металлопродукцию на российском рынке приводит к увеличению стоимости и снижению доступности жилья, сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Действительно, очень неприятная для всех строителей ситуация, мягко скажу. Потому что себестоимость при строительстве в разных типах домов металла составляет от 2 до 10%. Зависит от того, какой тип дома строится. Конечно, удорожание металлов точно приводит к увеличению стоимости и снижению доступности жилья», – цитирует РИА «Новости» Хуснуллина.

Вице-премьер отметил, что правительство незамедлительно отреагировало на рост цен на рынке металлопродукции. Он подчеркнул, что, если по итогам февраля 2021 года цены на металлопродукцию не стабилизируются полностью, правительство будет рассматривать дополнительные меры.

Ситуация на рынке на данный момент, по его словам, частично стабилизировалась, цена несколько снизилась. При этом, отметил Хуснуллин, уровень цен 2020 года пока не достигнут. «Но уже нет завышения на 70-80%», – подчеркнул он.

В декабре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ заявила, что начала расследование роста цен на рынке металлопродукции, в том числе на арматуру. Вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал 23 декабря, что за месяц арматура подорожала на 40%. В феврале ФАС в ходе проверки на рынке металлопродукции выявила признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами. В ведомстве отметили, что в январе цены на металлопродукцию, в том числе на арматуру, замедлили рост по сравнению с декабрем 2020 года, а по ряду товарных позиций и регионов даже наблюдается небольшое снижение цен, отмечает ведомство.