 

В центре Минска произошла поножовщина между фанатками Коли Лукашенко и Влада А4

20.02.2021, 16:51, Разное
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В полночь, 19 февраля, на площади Независимости в Минске произошло столкновение между фанатками сына белорусского президента Николая Лукашенко и подписчицами блогера Влада Бумаги. 

В ходе боестолкновения с обеих сторон применялись канцелярские ножи и безопасные ножницы. Поножовщину смогли прекратить находившиеся рядом сотрудники ОМОН, задержавшие участниц массовой потасовки, жертв удалось избежать. 

В ходе следствия, проведённого на территории милицейского участка, правоохранительными органами была выявлена причина конфликта. Согласно заявлению глава фан-группы Николая Лукашенко во «Вконтакте», поводом для конфликта стала резкая критика трека «Kids»  Влада «А4» Бумаги. 

«Я написала в комментариях, что это кринж какой-то, и что сын нашего президента мог бы спеть гораздо лучше, девочки меня тоже поддержали. В ответ фанатки Влада забили нам «стрелку» в центре Минска. Честь Коли мы посрамить не могли», — заявила администратор группы «Коля Лукашенко»  во «Вконтакте». 

В минском отделении пресс-службы МВД сообщили, что задержанные поклонницы сына белорусского лидера были поставлены на учёт в детскую комнату милиции и отпущены после прибытия родителей, в то время, как фанаткам Владислава Бумаги придётся пройти курс принудительного лечения. 

«Мы также просим родителей внимательно следить за музыкальными предпочтениями своих детей и обращаться к детскому психологу в случае прослушивания ребёнком песен Владислава», — добавили в пресс-службе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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