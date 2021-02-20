Джон Траволта выставил на продажу дом после смерти жены: как выглядит особняк, в котором пара прожила 30 лет

20.02.2021, 16:44, Разное

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В июле прошлого года 67-летний актер Джон Траволта потерял жену: Келли Престон скончалась от рака груди в возрасте 57 лет. На время Траволта пропал с радаров СМИ, но спустя несколько месяцев жизнь начала возвращаться в прежнее русло: актер продолжил участвовать в благотворительной и общественной деятельности, а также на экраны вышел сериал с его участием – “Крепкий Харт”. Хотя первый сезон и его тандем с комиком Кевином Хартом не получил восторженных отзывов.

Одно из последних фото Келли в кругу семьи Джон Траволта с дочерью Эллой, 31 декабря 2020 года

Джон Траволта и Келли Престон

Сегодня же стало известно, что Траволта выставил на продажу их семейное поместье в городке Айлсборо, штат Мэн. Объявление появилось на сайте агентства элитной недвижимости Sotheby’s International Realty. Дом в английском стиле риэлторы оценили в 5 миллионов долларов. Интерьер и наружное убранство оформлены в нежно-зеленых и розовых тонах, внутри нашлось место для 20 спален и 7 ванных комнат, а мебель – вся в стиле ретро. Также в здании есть домашний театр со сценой, библиотека, столовая и гостевые залы. Этот особняк Джон и Келли купили 30 лет назад, почти сразу после свадьбы, и прожили там вплоть до ее смерти.

У Джона Траволты также есть в собственности два дома во Флориде и вилла за 2,65 миллионов долларов в Калабасасе, пригороде Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Последний пара приобрела в сентябре 2019 года, подробно мы рассказывали о нем здесь.

Джон Траволта и актриса Келли Престон поженились 12 сентября 1991 года. За время отношений у пары родилось трое детей: в 1992 году – сын Джетт, в 2000-м – дочь Элла Блю, в 2010-м – сын Бенджамин.

Первую большую трагедию в своей жизни Траволта пережил в 2009 году, когда их с Келли старший сын погиб в возрасте шестнадцати лет в результате эпилептического припадка, вызванного синдромом Кавасаки, в ванной комнате дома семьи Траволты на Багамских островах. С тех пор супруги регулярно посещали психотерапевта, который, по их словам, помог им сохранить брак и рассудок.

После потери сына Траволта активно занялся благотворительностью, основав в память о нем фонд Jett Travolta Foundation. В июне 2010 года актер и его супруга Келли Престон пожертвовали 10 тысяч долларов Детскому фонду Нельсона Манделы во время поездки в Южную Африку, последние годы они активно поддерживают более 15 организаций, которые заботятся о детях и животных.