Виктория Боня предстала перед поклонниками с розовыми волосами

20.02.2021, 16:34, Разное

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Бывшая участница проекта «Дом-2» Виктория Боня предстала перед подписчиками с розовыми волосами. Знаменитость очень рада, что сменила имидж. Окончательно сменить цвет волос она не решилась, но на косички сразу же согласилась.

Викторию Боню называют экспертом в сфере красоты. Она постоянно рассказывает поклонникам о различных средствах по уходу за кожей и волосами, декоративной косметики. К тому же знаменитость дает уроки по фейсбилдингу, посредством которого можно добиться омолаживающего эффекта. Боня решила провести эксперименты над собственной внешностью, поэтому заплела косички розового цвета.

Модель и ранее предупреждала подписчиков, что ей хочется покрасить волосы в розовый цвет, однако на такие перемены она не решилась. Знаменитость призвала подписчиков быть смелее и не бояться следовать своим желаниям. Реакция фолловеров на перевоплощение Бони оказалась не совсем однозначной. Пользователи разделились на два лагеря: одни поддержали экс-участницу «Дома-2», но нашлись и те, кто полностью раскритиковал ее новый образ.