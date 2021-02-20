Названы самые скандальные выходки Андрея Малахова в «Прямом эфире»

20.02.2021, 16:34, Разное

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В СМИ рассказали о самых неординарных выходках Андрея Малахова во время работы в шоу «Прямой эфир». Популярный телеведущий ссорился со звездами и даже целым народом, целый ряд передач закончился скандалом.

Ссора с Натальей Рудовой

С первого дня работы на ВГТРК деятельность Андрея Малахов была ориентирована на как можно больший резонанс в обществе. Лучшими поводами для этого были эпатажные поступки ведущего и скандальные сюжеты. Так, в одной из программ он поссорился с актрисой Натальей Рудовой, включив интервью звезды «Универа. Новой общаги» в выпуск, посвященный девушкам эскортницам. Со слов самой Рудовой, ее слова перекрутили и сильно обрезали, смонтировав нужную редакции «историю». В своем аккаунте в Instagram она пожаловалась, что не может наказать обидчиков из-за хитрости руководителей телекомпании, сформулировавших свои заявления так, что их сложно оспорить в суде. Свои же успехи она объясняет только работой и личным упорством, но никоим образом, не участием в эскорте. Между тем, сам ведущий предлагал ей подобную работу по «сопровождению» одного из олигархов.

Извинения перед народом Киргизстана

Было в карьере Андрея Малахова и дерзкое заявление в адрес целого народа. Так, в программе, посвященной ДТП с участием водителя такси, киргиза по национальности, ведущий некорректно высказался в отношении представителей этого народа. С его слов, если водителя, уроженца другой страны, защищает адвокат, то здесь что-то не то. На мизерные заработки гастербайтера при бедственном, по мнению Малахова, положении киргизских родственников таксиста, он не мог бы получить защиту в суде. Между тем, в аварии, о которой шла речь, погиб сын известного российского бизнесмена. Малахов посчитал, что ДТП было своеобразным заказным убийством, операцией, за которую таксист получил немалые деньги. После разгоревшегося скандала и флешмоба киргизских деятелей культуры и политиков, телезвезде пришлось публично извиняться перед представителями этой азиатской страны.

Оклеветанная Ирина Отиева

Темой одной из передач стала жизнь Ирины Отиевой, однако акцент ведущий сделал не на творчестве певицы, а на якобы имеющемся у нее пристрастии к алкоголю. Как отмечает сама исполнительница, здесь также была использована скомпонированная нарезка ее интервью, а также кадры, снятые скрытой камерой без ее ведома и согласия. Более того, она рассказала, что в момент визита к ней съемочной группы, у артистки была повышенная температура, из-за чего она соблюдала постельный режим. После выхода передачи перед ней извинилось руководство ВГТРК, подавать иск в суд Отиева не стала.

Источник: inforeactor.ru