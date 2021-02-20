 

Екатерина Гордон рассказала, как едва не умерла четыре года назад

20.02.2021, 16:34, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Юрист и певицы Екатерина Гордон рассказала, как едва ли не умерла четыре года назад. Она заявила, что врачи поставили ей редкий диагноз по протоколу. Этой историей знаменитость поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.
Екатерине Гордон должны были удалить матку и 9-месячного ребенка, который находился в ней. Тогда знаменитость устроила скандал, поэтому медики пошли на риск. В ходе проведения различных манипуляций пациентке была перерезана артерия, в результате она потеряла 3,5 литра крови.

Несмотря на все сложности, Екатерина Гордон выжила, как и ее сын. Теперь знаменитость празднует второй день рождения в один день вместе с наследником.

Свою публикацию юрист сопроводила трогательным фото с малышом. В комментариях к посту ее сразу же начали поздравлять с днем рождения сына. За короткое время снимок собрал огромное количество лайков.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / В Башкирии жестоко убили 100-летнего ветерана ВОВ

04.08 / Мнение: О трех угрозах от Лукашенко

04.01 / Поклонников Ольги Бузовой взволновали синяки на ее ногах и опухшее лицо

08.09 / Больше не толстяк: у полных детей появился шанс в виде… пробиотиков

02.09 / Мнение: Бесполезные исследования

04.02 / Мнение: Эффект от рецензии

08.02 / Компания Apple заблокировала iPhone Явлинского

06.08 / Зловещая зеленая рука под кроватью…

16.02 / Казнь после смерти

24.08 / Королева Елизавета II передумала возвращаться в Букингемский дворец

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска