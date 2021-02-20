Екатерина Гордон рассказала, как едва не умерла четыре года назад

20.02.2021, 16:34, Разное

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Юрист и певицы Екатерина Гордон рассказала, как едва ли не умерла четыре года назад. Она заявила, что врачи поставили ей редкий диагноз по протоколу. Этой историей знаменитость поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Екатерине Гордон должны были удалить матку и 9-месячного ребенка, который находился в ней. Тогда знаменитость устроила скандал, поэтому медики пошли на риск. В ходе проведения различных манипуляций пациентке была перерезана артерия, в результате она потеряла 3,5 литра крови.

Несмотря на все сложности, Екатерина Гордон выжила, как и ее сын. Теперь знаменитость празднует второй день рождения в один день вместе с наследником.

Свою публикацию юрист сопроводила трогательным фото с малышом. В комментариях к посту ее сразу же начали поздравлять с днем рождения сына. За короткое время снимок собрал огромное количество лайков.