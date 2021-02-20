 

МИД Украины: Агрессия РФ против Украины продолжает дестабилизацию европейского континента

20.02.2021, 16:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Семь лет агрессии России против Украины вызвали военную экспансию на южном фланге Европы. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном на сейте ведомства 20 февраля.

Агрессия создала постоянно растущую гибридную угрозу и угрозу безопасности для Восточной и Юго-Восточной Европы, Азово-Черноморского региона, Средиземноморья, Ближнего Востока, а также привела к многочисленным жертвам среди гражданских лиц и военнослужащих, отметили в министерстве.

“Агрессия РФ против Украины продолжает дестабилизацию европейского континента. Россия использует широкий арсенал гибридных инструментов для создания нестабильности на территории соседних стран и подрыва их государственности и суверенитета. Демократический мир должен жестко отвечать на постоянные нарушения Россией прав человека и международного гуманитарного права. Временная оккупационная власть РФ превратила оккупированные территории в гетто бесправия среди европейского континента. Украинский Крым и отдельные районы Донбасса, оккупированные Россией, стали местами террора и произвола”, – говорится в заявлении.

Кроме этого, российская оккупация заложила долгосрочные экологические угрозы для Европы и Черноморского региона, заявили в МИД Украины.

“Украина и международное сообщество должны вместе стойко противостоять агрессивной войне Российской Федерации, поддерживать на международной повестке восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Международные санкции помогают сдерживать агрессивную политику России, но необходимы более эффективные меры, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле и восстановить безопасность в регионе”, – подчеркнули в ведомстве.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Гендиректору РВК уточнили обвинение по делу о злоупотреблении полномочиями

06.02 / Исследователь фонда Маршалла: Ситуация с украденным из Капитолия ноутбуком – это очередная история в ряду странных событий

01.12 / Власти Германии не нашли террористического мотива в таране пешеходов

02.01 / Трамп позвал своих сторонников на акцию протеста

14.09 / Гривна снова подешевела к основным валютам

03.02 / ВОЗ обсуждает с Россией предоставление вакцины от COVID нуждающимся странам

07.08 / В Twitter внедрили маркировку аккаунтов СМИ и журналистов, связанных с государством

02.02 / В мире число новых случаев COVID-19 снижается третью неделю подряд – ВОЗ

16.12 / Врач: Во время пандемии мы чувствовали поддержку волонтеров-единороссов

07.07 / Курьеры Delivery Club пригрозили забастовкой из-за невыплаты зарплаты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска