 

Жена Медведчука заявила, что вступает в ОПЗЖ

20.02.2021, 16:28, Новости дня
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Жена нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и телеведущая Оксана Марченко назвала решение о введении против нее и ее мужа санкций неконституционным и объявила о вступлении в партию ОПЗЖ. Об это говорится в ее видеообращении.

“Сложно комментировать неконституционные, репрессивные и глупые решения нынешнего гаранта [Владимира Зеленского], который в 2003 году мне таким не казался, когда однажды летом со своей многочисленной компанией, в том числе и братьями Шафировыми, и другими артистами пожаловал ко мне домой с просьбами о трудоустройстве”, – отметила она.

Зеленского Марченко назвала прошлым, в то время как себя и свою семью – будущим Украины.

“До вчерашнего дня я была только женой, другом, тылом, матерью его детей. Но вы сами того не понимая, заставили меня взять политическое оружие, чтобы встать рядом со своим мужем и идти к нашей общей цели одним фронтом. Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставил мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию “Оппозиционная платформа – За жизнь”.

ВИДЕОВидео: Оксана Марченко / YouTube

Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. 

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма, сказал Данилов. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, отметил секретарь СНБО. 

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”. Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”. С Медведчуком ее связывали “Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

В ОПЗЖ назвали ограничения “репрессиями и уничтожением украинской демократии”.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Кроме того, 29 января под санкции попали две авиакомпании, обслуживавшие самолеты, которыми, вероятно, пользовались Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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