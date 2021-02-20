Мнение: Геройский парень

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20.02.2021, 16:18, Разное
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В метро две пожилые женщины говорят про Навального.

– Леша-то, оказывается, уже в детстве был геройским парнем. Поехал на каникулы к украинским родственникам и сжег бандеровский стог сена.

– Да ладно, сочиняешь… – не верит вторая.

– По телевизору рассказали, сама видела – настаивает первая. – Только я не совсем поняла, Навальный в детстве был как Павлик Морозов, или как Зоя?

– А чье сено он поджог? Своих родственников? Или колхозное?

– Да не поняла я, поняла только, что сжег…

Погуглил, оказывается, это Ольга Скабеева рассказала, что когда Навальному было 9 лет, он во время каникул в украинском селе Залесье поджег стог колхозного сена (отсюда).

А у пожилых женщин все перемешалось. Благодаря телевизору в их головах образовался такой чудовищный винегрет, что им уже и не понятно, что натворил Навальный….  И с кого брал пример. То ли с Зои Космодемьянской,  то ли с Павлика Морозова…

Фото отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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