Катерина Шпица — не такая! – Личное мнение

20.02.2021, 16:14, Разное

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Актриса Шпица, которая известна миллионам зрителей великой ролью в фильме о… Или другой ролью в фильме про… В общем, я её видела только на первом канале, где она прыгала с вышки, заявила, что подобное притягивает подобное!

В том смысле, что некоторые жертвы домогательств хотели поиметь ништячки, дав по-быстрому и без особой жести, а сама Катерина — не такая.



Фото: Соцсети

За всю карьеру, заявила Шпица с апломбом в интервью Антону Красовскому, она ни разу не воспользовалась тем, чем одарила её природа между ножек.

Короче, пробилась в великие актрисы только талантом.

Я обожаю нас. С неимоверной лёгкостью мы обвиняем жертв домогательств и изнасилований — сами ведь они проститутки! При этом, стоя в белом, мы гордимся — я не такая.

Они — такие. А я вот — нет.

«В конце концов, мужчины домогаются и насилуют женщин на протяжении всей истории. Это не ново под луной.

Если взять статистический срез, наверняка среди этих женщин были те, к кому Вайнштейн грязно и непорядочно приставал, а были и те, кому эти приставания были выгодны.

И они осознанно пошли на эту сделку: «Да, почему бы и нет? Я потреплю эти приставания, мы может быть ограничимся какими-то не жёсткими видами секса, и это будет нужное, пускай и не очень приятное знакомство чисто физиологически, и оно мне потом пригодится».

Я предполагаю, что такие мысли у женщин могли быть, но потом, когда прошло время, и эти женщины исчерпали свой творческий лимит и стали никому не нужны, они решили присоединиться и хайпануть».

На протяжении веков, рассуждает Шпица, женщин насиловали. Чего поделать, плохо конечно. Но подобное, заявляет Катя, притягивает подобное.



Фото: Соцсети

Вот Катерина — не притягивает к себе домогательства. Потому что она — не такая, вот и не было у неё подобных случаев. А если домогаются, лезут пальчиком в писю, получается, что это ты — такая.

Короче, сама виновата, шалава, поняла?

Согласны с Катериной или всё-таки бывали случаи, когда к вам лезли, а вы не хотели?

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