 

Володин: 2020 год был беспрецедентным по числу вызовов

20.02.2021, 16:12, Разное
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В прошлом году продолжили ужесточаться санкции против России, напомнил Володин. Страна боролась с пандемией и старалась сохранить экономику фактически в условиях блокады, подчеркнул председатель ГД.

Эти вызовы показали, что российская экономика эффективно развивается, уверен спикер. “Мы можем многое, мы спасаем жизни людей, мы помогаем друг другу, мы сделали все от нас зависящее для того, чтобы экономика, столкнувшись с такими проблемами, не снижала сильно темпы”, – сказал Володин в эфире телеканала “Дума ТВ”.

Он напомнил, что эксперты предсказывали падение экономики России на 5%. Но эффективные меры президента и правительства позволили минимизировать риски – снижение составило около 3%, отметил председатель ГД.

При этом сельское хозяйство по итогам прошлого года продемонстрировало рост, удалось восстановить темпы строительства жилья, подчеркнул спикер Государственной Думы.

“Важно верить в себя и важно понимать, что наша страна находится в конкурентном поле. Мы становимся сильнее, но значит и вызовы становятся более мощными, нам важно их преодолеть”, – заключил он.



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