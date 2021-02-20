 

Медведчук ответил на санкции против него и жены: Зеленский перешел последние нравственные границы

20.02.2021, 16:12, Разное
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Председатель партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” заявил, что власти Украины недавно показали истинную сущность. Сначала Владимир Зеленский закрыл три крупных телеканала, а затем ввел санкции против восьми граждан и девятнадцати юридических лиц. Медведчук подчеркнул, что это произошло без каких-либо “доказательств и законных оснований”.

Оппозиционер отметил, что Зеленский перешел последние нравственные границы, введя ограничения против его жены Оксаны Марченко. “Ударил по самому дорогому”, – признался он. По словам политика, сегодня на Украине наблюдается “торжество” анархии, беспредела и беззакония. Медведчук добавил, что не собирается никуда сбегать и продолжит борьбу с действующей властью.

Политик также назвал себя законопослушным гражданином. Медведчук рассказал, что власти не могут предъявить ему никакие обвинения, потому что он никогда не участвовал в преступных схемах: не грабил народ и не пытался наживаться на вооруженном конфликте на юго-востоке страны. “Они действительно думают, что я предам свою страну? Зря. Не дождутся!”, – заключил он.

Ранее стало известно о том, что “Оппозиционная платформа” начала сбор подписей за импичмент Владимира Зеленского. Члены партии обвиняют президента страны в узурпации власти и обещают представить доказательства нарушения им украинских законов. В офисе лидера уверены: импичмент – это всего лишь пропагандистская инициатива, которая может расколоть общество.



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