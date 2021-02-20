Сирия опровергла наличие секретного пункта в сделке по обмену пленными с Израилем

20.02.2021, 16:02, Новости дня

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В договоре по обмену пленными между Сирией и Израилем нет никакого секретного пункта, о котором говорят некоторые СМИ, сообщил источник в МИДе арабской республики.

Продвижение информации о существовании в процессе обмена пункта, связанного с получением вакцины от коронавируса от оккупационных властей Израиля, преследует цель «оскорбить процесс освобождения сирийских заключенных из оккупационных тюрем и исказить национальную и гуманитарную сторону процесса», – пишет агентство SANA.

Источник отметил, что Сирия четко и ясно относится к процессу обмена военнопленными, а СМИ, распространяющую искаженную информацию, «стремятся обелить образ израильской оккупации и придать ей человеческие черты, которых ей не хватает».

Ранее израильские СМИ сообщили, что самолет с израильтянкой на борту уже вылетел из Москвы в Тель-Авив, женщина чувствует себя хорошо и уже поговорила со своими родственниками. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь в возвращении гражданки Израиля из Сирии.

Также в четверг стало известно о состоявшемся обмене заключенными между Сирией и Израилем. По информации СМИ, в рамках завершения программы обмена заключенными, проведенной при посредничестве Москвы, были освобождены из израильских тюрем сирийские заключенные Мухаммад Ахмад Хусейн и Тарек Гадаб аль-Убейдан, которые вернулись в свои деревни в провинции Кунейтра. В среду в рамках обмена также была отпущена на свободу активистка Нахаль аль-Мукит в обмен на израильтянку, по ошибке попавшую на сирийскую территорию в провинции Кунейтра.

Еще одним сирийским заключенным в рамках обмена должен был стать Зияб Кахмуз, однако Клуб палестинских заключенных сообщил, что Кахмуз отказался от освобождения при условии, что он вернется на территорию Сирии, и настаивает на возвращении в родную деревню на оккупированных Израилем Голанских высотах.