 

Сирия опровергла наличие секретного пункта в сделке по обмену пленными с Израилем

20.02.2021, 16:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В договоре по обмену пленными между Сирией и Израилем нет никакого секретного пункта, о котором говорят некоторые СМИ, сообщил источник в МИДе арабской республики.

Продвижение информации о существовании в процессе обмена пункта, связанного с получением вакцины от коронавируса от оккупационных властей Израиля, преследует цель «оскорбить процесс освобождения сирийских заключенных из оккупационных тюрем и исказить национальную и гуманитарную сторону процесса», – пишет агентство SANA.

Источник отметил, что Сирия четко и ясно относится к процессу обмена военнопленными, а СМИ, распространяющую искаженную информацию, «стремятся обелить образ израильской оккупации и придать ей человеческие черты, которых ей не хватает».

Ранее израильские СМИ сообщили, что самолет с израильтянкой на борту уже вылетел из Москвы в Тель-Авив, женщина чувствует себя хорошо и уже поговорила со своими родственниками. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь в возвращении гражданки Израиля из Сирии.

Также в четверг стало известно о состоявшемся обмене заключенными между Сирией и Израилем. По информации СМИ, в рамках завершения программы обмена заключенными, проведенной при посредничестве Москвы, были освобождены из израильских тюрем сирийские заключенные Мухаммад Ахмад Хусейн и Тарек Гадаб аль-Убейдан, которые вернулись в свои деревни в провинции Кунейтра. В среду в рамках обмена также была отпущена на свободу активистка Нахаль аль-Мукит в обмен на израильтянку, по ошибке попавшую на сирийскую территорию в провинции Кунейтра.

Еще одним сирийским заключенным в рамках обмена должен был стать Зияб Кахмуз, однако Клуб палестинских заключенных сообщил, что Кахмуз отказался от освобождения при условии, что он вернется на территорию Сирии, и настаивает на возвращении в родную деревню на оккупированных Израилем Голанских высотах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / Немецкие ученые доказали, что математические способности передаются по наследству

17.09 / Sky News – пассажир автобуса на Манчестер использовал живую змею вместо маски

04.02 / “Бедненько, но чисто”, “Очень сексуальная”, “Шикарная” – Поклонники Федишин обсуждают ее фото в купальнике

19.01 / ФБР считает, что сторонники QAnon под видов нацгвардейцев хотят попасть на инаугурацию Байдена – СМИ

07.09 / Дело Навального сблизило Париж и Берлин в их отношении к Москве

16.12 / Кабмин разрешил “Нафтогазу” возобновить разведку газа на Юзовском месторождении

22.11 / Агутин выиграл музыкальный конкурс в США

27.01 / Путин указал на попытки цифровых гигантов в США грубо управлять обществом

04.09 / США назвали «вмешательство» РФ в выборы пересечением «красной линии»

19.09 / В трагическую для Польши годовщину Валенса выложил фото с советскими солдатами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска