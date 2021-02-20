Мужчины назвали самый желанный подарок на 23 февраля

20.02.2021, 16:02, Новости дня

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Большинство мужчин (26%) мечтают получить на День защитника Отечества деньги, наименее желанным подарком (5%) названы средства по уходу за собой и носки, следует из данных опроса, проведенного социальной сетью Одноклассники совместно с исследовательским центром ResearchMe.

ОК спросили у пользователей про «ожидания и реальность» от подарков к празднику. Так, 26% мужчин хотели бы получить в подарок деньги – это самый популярный ответ. 17% опрошенных были бы рады праздничному обеду или ужину, 15% мечтают об инструментах, 12% хотят смартфон или планшет, а 11% не отказались бы от товаров для рыбалки. О белье, средствах по уходу за собой и носках мечтают только 5% респондентов. Хотя 33% женщин планируют подарить своим «защитникам» косметику, а 15% – носки или белье, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Тем не менее, чаще всего в качестве подарка на 23 февраля женщины назвали праздничный обед или ужин (38%), 12% женщин подарят одежду или обувь, а 13% – деньги. Самым непопулярным подарком на 23 февраля стали путешествия (1%).

54% опрошенных рассказали, что отмечают 23 февраля, для 18% респондентов праздник потерял значение, а 16% заявили, что не отмечают его совсем. 70% пользователей (79% женщин и 60% мужчин) уверены, что поздравлять с этим праздником следует всех мужчин, поскольку каждый из них – защитник. С ними не согласны 26% отвечавших (34% мужчин и 18% женщин), которые поздравляют только тех, кто имеет отношение к военной службе.

61% женщин подарят подарки на 23 февраля своим родственникам, 53% – любимому человеку, друзьям и коллегам 20% и 17% соответственно. Только 12% женщин не планируют дарить подарки никому.

40% мужчин заявили, что День защитника Отечества хотели бы провести как настоящий праздник и получить больше заботы от женщин, а 28% считают, что в этот день мужчина сам должен заботиться о близких.

Одноклассники также узнали у пользователей о том, какова для них роль современного мужчины в обществе и семье. Исследование показало, что большая часть опрошенных обоих полов (58%) уверены, что мужчина и женщина должны поровну делить домашние обязанности. 31% считают, что домашнюю работу должен выполнять тот, кто больше находится дома и имеет больше свободного времени.

Кроме этого, пользователей спросили, с чем должен мужчина помогать женщине по хозяйству. Самыми популярными ответами и у мужчин, и у женщин стали: покупка продуктов, вынос мусора, воспитание детей, приготовление пищи и уборка квартиры. Тем не менее, на вопрос о том, «Что вам больше всего нравится делать по дому» большинство мужчин ответили, что они любят ходить за продуктами (46%), на втором месте – приготовление еды (38%), третья строчка за воспитанием детей (27%), четвертая позиция – выносить мусор (25%), пятая – ухаживать за животными (22%). Как показал опрос, меньше всего мужчины любят гладить одежду (4%) и стирать белье (5%).

Всего в опросе приняли участие 1073 респондента из разных городов России.