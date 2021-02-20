Последовательный перевод с китайского

20.02.2021, 16:05, Рекомендуем

Теги: Бизнес, Образование, Технологии

Большинство людей сталкивалось с устным переводом в фильмах, в основном это дубляж или наложенная речь. Но есть еще одна популярная разновидность устной формы, а именно последовательный перевод с китайского языка, который предлагает бюро Perevod-kit. Он осуществляется с любого языка, но китайский становится все более востребованным, а хороших специалистов не так и много. Ведь тут нужно обладать не только лингвистическими знаниями, но также иметь хорошую дикцию с памятью.

Один из наиболее универсальных типов устного перевода

Суть последовательного перевода заключается в том, что сначала говорит человек и останавливается, а переводчик озвучивает сказанное, поэтому речь докладчика достаточно короткая, состоит из 3-5 фраз. Используется в самых разных случаях, это может быть как индивидуальное общение (деловая встреча, телефонный разговор, визит к врачу, посещение выставки), так и многочисленные мероприятия (презентации, конференции, фуршеты и пр.). Правда, если требуется озвучивать несколько языков, то здесь не обойтись без синхронного перевода.

Достоинства последовательного перевода

У последовательного варианта масса преимуществ, в первую очередь:

более точная передача смысла;

меньшие затраты на организацию процесса;

меньшее количество человеческих ресурсов.

Поскольку времени больше на перевод, то у специалиста есть время обдумать и точнее его сформулировать то же самое кстати, касается и докладчика. Здесь требуется меньше оборудования, а значит снижаются расходы на техническое оснащение, увеличивается мобильность. В большинстве случаев, достаточно одного сотрудника, особенно если это задачи индивидуального характера.

Минимум недостатков и расположение переводчика

Есть и некоторые недостатки, хотя их минимум. Паузы затягивают мероприятие и как говорилось выше, для интернациональных встреч последовательный перевод точно не подойдет, как и для тех событий, где количество участников превышает несколько сотен человек. На качество работы влияет и место расположения специалиста. Если не используется никакое усиливающее оборудование, то он должен размещаться как можно ближе к докладчику, чтобы хорошо его слышать.

Правильная подготовка – половина успеха работы

Сотрудники бюро Perevod-kit гарантируют максимальный эффект от своей работы, не в последнюю очередь благодаря тщательной подготовке к выполнению задания. Ведь специалист обязан внимательно изучить предмет будущей беседы, запросить любые материалы по мероприятию. В последовательном переводе много нюансов, поэтому сотрудничество с грамотной компанией, обеспечит его успешность https://www.perevod-kit.ru/services/posledovatelnyy-perevod.