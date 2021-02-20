Скандалы: Кавказские минводы разливают по карманам

20.02.2021, 15:54, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Подорожание курортных путёвок простимулирует развитие сомнительных бизнес-схем в регионе

Санаториям Кавминвод (КМВ) повысили цену на минеральную воду, что может привести к росту стоимости путёвок и оттоку туристов. Поставщик воды объясняет спорное решение необходимостью дорогостоящей модернизации минералопроводов. Но у подорожания есть и другие причины, среди которых – передел рынка между акционерами, политическими элитами и ставропольским бизнесом.

В начале февраля Ставрополье всколыхнула новость о том, что «Кавминкурортресурсы» (КМКР) повышают стоимость поставки минеральной воды в оздоровительные учреждения КМВ на 10 процентов, что в два раза выше уровня инфляции. Против выступили некоторые депутаты региональной думы, губернатор Владимир Владимиров и сами здравницы.

Повышение цен на минеральную воду для санаториев курорта – безответственное, вредительское решение, считает депутат Думы Ставропольского края, директор ООО «Курортное управление» Николай Мурашко.

– По КМВ уже ударила пандемия – сегодня мы наблюдаем почти двукратное сокращение числа приезжающих на отдых. Санаторно-курортная отрасль сейчас борется за выживание и сохранение рабочих мест. И в это сложнейшее время госкорпорация поднимает цены на минеральную воду без всяких на то оснований, имея на депозитах вполне достаточно средств, – прокомментировал он «Октагону».

КМКР – монополист по отпуску минеральной воды санаториям Кавминвод и обладатель лицензий на добычу на главных месторождениях. Предприятие поставляет воду в 101 учреждение, из которых 78 – санаторно-курортного типа.

В результате ажиотажа КМКР скорректировали цену: отпуск минеральной воды санаториям станет дороже на 7 процентов.

– С учётом того, что цена с 2019 года (тогда была повышена на 3 процента) не повышалась ни разу, рост на 7 процентов соответствует инфляции за два предшествующих года и среднему росту тарифа на воду в Ставропольском крае, – сообщили «Октагону» в «Кавминкурортресурсах».

В границах КМВ действует около 200 скважин, из которых вода поступает в здравницы через систему из 43 минералопроводов общей протяжённостью свыше 64 километров. Руководство КМКР объясняет решение повысить стоимость необходимостью неотложного ремонта 10 из них (протяжённость составляет более 24 километров). Его стоимость оценивается в 110 млн рублей. Работы по проектированию и замене минералопроводов планируется выполнить в течение четырёх лет начиная с 2021 года.

– Система минералопроводов была проложена в 70–80-х годах прошлого века. И, несмотря на периодически проводившийся плановый ремонт, она находится в состоянии высокого износа. Пришло время для комплексной модернизации, которая необходима для того, чтобы в санатории поступала качественная минеральная вода, – пояснил «Октагону» исполнительный директор КМКР Евгений Левицкий.

Стоимость ресурса варьируется в зависимости от месторождения. Максимальная цена установлена по Ессентукскому – 1221 рубль за кубометр воды, минимальная – по Кисловодскому – 505 рублей за кубометр воды.

Также предприятие планирует реализовать программу автоматизации системы мониторинга недр, добычи и отгрузки вод и переоценить запасы Пятигорского месторождения.

– Последний раз она проводилась в 60-е годы прошлого века. В настоящее время необходимо провести масштабную проектную работу по выработке концепции оценки запасов месторождения, оценить техническое состояние скважин, после чего приступить непосредственно к работам, направленным на обеспечение поставки Пятигорскому курорту качественных вод. Срок проведения работ составит до пяти лет, – сообщили «Октагону» в КМКР.

Хлопонин поручил борьбу с контрафактом родственнику

До 2018 года на рынке минеральной воды в КМВ была высокая конкуренция. Согласно отчёту ФГБУ «Гидроспецгеология» от 2016 года (есть в распоряжении редакции), на территории Кавминвод действовали три крупных недропользователя – КМКР, АО «МВС», ООО «Нарзан-Гидроресурсы» – и около 20 небольших. Ставропольский край занимал четвёртое место среди российских регионов по объёму выпуска минеральной и питьевой бутилированной воды.

По мнению чиновников, часть разливаемой минералки в КМВ являлась контрафактом. В феврале 2018 года вице-премьер Александр Хлопонин высказался о том, что для защиты рынка от подделок, в частности, марки «Ессентуки» нужно создать монополию или объединить активы добывающих компаний и «вообще на сторону не выдавать никому ни литра воды, а самим производить воду». Тогда розливом «Ессентуков», по его словам, занимались порядка 30 фирм.

Незадолго до заявления Хлопонина в Ставрополье некий Егор Логинов зарегистрировал два микропредприятия с уставным капиталом в 10 тыс. рублей: в августе 2017 года – ООО «Аква Инвест», в декабре – ООО «Холдинг Аква». Сразу после интервью Хлопонина вокруг компаний Логинова началось движение. В марте 2018 года доли в «Холдинг Аква» распределились между КМКР (25 процентов), «Аква Инвест» (74 процента) и Логиновым (1 процент). Спустя год у «Аква Инвест» появились новые владельцы: по 33 процента приобрели АФК «Система» олигарха Владимира Евтушенкова (через дочернее ООО «Система Телеком Активы») и сын экс-владельца «Вимм-Билль-Данн» Давида Якобашвили Михаил, 28 процентов достались столичному бизнесмену Валерию Ковалёву, 5 процентов – зятю Александра Хлопонина Никите Шашкину, который также занял пост гендиректора. Остальные компании подверглись постепенному вытеснению с рынка.

На слияние активов отреагировали ФАС и Генпрокуратура РФ. Глава последней Юрий Чайка направил письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором поддержал позицию антимонопольной службы.

«Принимаемые в настоящее время меры по консолидации активов АО “Кавминкурортресурсы” (КМКР) и ООО “Аква Инвест” на базе совместного предприятия ООО “Холдинг Аква” могут привести к нарушениям законодательства о защите конкуренции и потере контроля государства за добычей, производством и реализацией минеральной воды в регионе», – говорилось в обращении.

Но мнение контрольных органов не учли. 3 сентября на заседании у вице-премьера Антона Силуанова Правительство поддержало идею объединения недропользователей на базе «Холдинг Аква». «Аква Инвест» передавало ему в собственность около 82 процентов от общего объёма прав на добычу воды из Ессентукского месторождения и три производственные площадки. КМКР – оставшиеся 18 процентов на добычу «Ессентуков» и других вод.

Сейчас на сайте «Холдинг Аква» указано, что предприятие лидирует на рынке КМВ по добыче, розливу и дистрибуции природной минеральной воды; его производственная мощность составляет более 200 млн бутылок в год. Через Роспатент КМКР и другая «дочка» «Аква Инвест» – «Холод-Розлив» – добились права на эксклюзивное использование наименования «Ессентуки».

Бизнес с акцентом

«Кавминкурортресурсы» принимали участие и в других бизнес-проектах. В 2016 году, по информации базы List-Org, КМКР вошли в состав совладельцев АО «Минеральные Воды Ставрополья» (АО «МВС»). К тому времени его несколько лет возглавлял Евгений Левицкий. Тогда же часть доли АО «МВС» через подконтрольный завод минеральных вод «Октябрь» досталась бизнесменам из Ингушетии – братьям Эстамировым.

В 2017 году Евгений Левицкий занял пост замгендиректора КМКР. Он рассказал «Октагону», что с одним из братьев – Ахмедом Эстамировым – знаком с 2014 года.

В настоящий момент АО «МВС» – довольно крупная компания с уставным капиталом в размере 19,2 млн рублей. Её основная деятельность заключается в изучении недр для добычи минеральных вод и воспроизводстве минерально-сырьевой базы.

Сотрудничество с Эстамировыми продолжает развиваться. В этом году КМКР направили в ФАС ходатайство с просьбой выдать предварительное согласие на приобретение 51 процента в ООО «КМКР-Дистрибьюшен». Предприятие было создано в 2020 году Ахмедом Эстамировым и ООО «Рокадовская» (принадлежит ООО «Завод минеральных вод Октябрь-А», которым владеют Ислам и Хасан Эстамировы).

Как и в случае с «Холдинг Аква» и «Аква Инвест», уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Совместный бизнес будет заключаться в реализации марок «Ессентуки № 4», «Ессентуки № 17», «Ессентуки целебная», «Славяновская», «Нагутская» и «Нарзан».

Эффективность распоряжения минеральными водами со стороны КМКР ставит под сомнение Росприроднадзор.

В октябре 2020 года «Кавминкурортресурсы» привлекли к административной ответственности за пользование недрами без лицензии или с нарушением предусмотренных документом условий. Подробности не разглашались. В мае 2020 года КМКР оштрафовали на 300 тыс. рублей за пользование недрами без учёта объёмов добытой воды, что может навредить подземным запасам.

Куда утекают налоги

По сведениям источника «Октагона», в 2020 году КМКР получили федеральную целевую субсидию на модернизацию минералопроводов в размере 250 млн рублей. На предприятии эту информацию не подтверждают, акцентируя внимание на том, что они «не являются получателями бюджетных средств», а «модернизацию сети минералопроводов планируется выполнить за счёт собственных средств компании».

За последние два года КМКР в два раза увеличили чистую прибыль – с 57,6 млн рублей на начало 2018 года до 129 млн рублей к 1 января 2020 года. При выручке в 341 млн рублей КМКР реализовали контрактов с санаториями на поставку минеральной воды и лечебной грязи с озера Тамбукан на общую сумму всего 68 млн рублей (по данным базы Nel). Из этого можно сделать вывод, что основную часть доходов предприятие получило от других видов деятельности.

В то же время финансовые результаты подконтрольного КМКР «Холдинг Аква» и его материнской структуры «Аква Инвест» оставляют желать лучшего. На 1 января 2020 года убыток «Холдинг Аква» составил 123 млн рублей. Это почти в два раза больше, чем по итогам предыдущего финансового года, несмотря на возросшую в девять раз выручку – до 730 млн рублей. Почти половина её ушла на коммерческие и управленческие расходы. «Аква Инвест» сформировало убыток в 156 млн рублей при нулевой выручке.

С экономической точки зрения отрицательные показатели «Холдинг Аква» и «Аква Инвест» при резком наращивании прибыльности КМКР могут свидетельствовать о неких взаимовыгодных договорённостях между структурами и стремлении оптимизировать налоги.

Недавно актуальной темой для бизнеса были схемы с «центрами прибыли и убытков», говорит Евгений Осинцев. Суть заключается в распределении убытков и долгов по взаимозависимым организациям. В этом случае, например, материнская компания забирает доходы, оставляя «дочке» лишь убытки. Таким образом может происходить уклонение от налогов и вывод активов из «дочки».

Однако КМКР не имеют полного контроля над деятельностью «Холдинг Аква», поскольку обладают лишь 25-процентной долей в компании, поэтому доказательств обогащения за счёт «Холдинг Аква» недостаточно, считает Евгений Осинцев.

Стоит отметить, что ни «Холдинг Аква», ни «Аква Инвест», по данным базы Nel за 2019 год, не платят налог на добычу полезных ископаемых.

В отличие от КМКР, которые заплатили 24,3 млн рублей НДПИ, а в целом по налогам и сборам – 156,5 млн рублей.

Финансовых результатов КМКР, «Холдинг Аква» и «Аква Инвест» по кварталам 2020 года в базах нет. Директор «Холдинг Аква» Святослав Вильк в интервью «Российской газете» заявил, что предприятие вышло на чистую прибыль. Он также отметил, что в реконструкцию и модернизацию скважин было инвестировано 35 млн рублей и столько же планируется направить в 2021 году.

Тайные владельцы ставропольских недр

КМКР – акционерное общество с уставным капиталом 29,5 млн рублей. 49 процентов организации принадлежат Федерации независимых профсоюзов (ФНПР), 51 процент, по информации в некоторых СМИ, – Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. Однако в базах данных подтверждения этому нет. Кроме того, с 2016 года КМКР не публикуют отчётность на сервисах раскрытия информации.

В том, кто стоит за КМКР, сомневаются и ставропольские активисты. В декабре 2019 года они приглашали представителя «Кавминкурортресурсов» как «недропользователя, хранителя месторождений и инфраструктуры» в качестве третьего лица в суд.

– Из его слов можно сделать вывод, что за повышением цен стоят не только КМКР, а реальные хозяева скважин, недр. Кто эти собственники, как с ними связаны и какой интерес они имеют, неизвестно, – прокомментировал «Октагону» Легкобитов.

КМКР управляет созданное в 2010 году АО «Корпорация развития Северного Кавказа» (КРСК). Его эффективность не раз подвергалась критике со стороны Счётной палаты и Генпрокуратуры. По итогам последнего аудита выяснилось, что из 12,4 млрд рублей, которые КРСК получила из федерального бюджета с 2016 по 2019 год, на инвестпроекты было направлено лишь 3,4 млрд рублей. Остальная сумма осталась неиспользованной.

Согласно финансовому отчёту корпорации за 2019 год, управленческие расходы почти в три раза превысили выручку – 318 млн рублей против 121,8 млн рублей. К началу 2020 года КРСК подошла с убытком в 191,4 млн рублей.

С 2017 года деятельность КРСК и, соответственно, «Кавминкурортресурсов» курировало Министерство РФ по делам Северного Кавказа. За ним присматривал Александр Хлопонин, до 2014 года являвшийся полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. После упразднения Минкавказа в январе 2020 года его функции перешли Минэкономразвития.

Менее чем через полгода первый замминистра Минэкономразвития Михаил Бабич возглавил совет директоров Корпорации развития Северного Кавказа. В состав вошли и другие представили министерства, отвечающие за СКФО. В их числе – директор департамента территориального планирования СКФО Иван Безменов, который затем возглавил совет директоров «Кавминкурортресурсов». Именно ему источники «Октагона» приписывают решение о повышении цен на минеральную воду для санаториев. В КМКР подтвердили, что вопрос относится к компетенции совета директоров.

Примечательно, что до прихода в Минэкономразвития в 2015 году Иван Безменов семь лет работал на различных должностях в Федеральном агентстве по управлению госимуществом, которое считается 51-процентным акционером КМКР.

Летом прошлого года рассматривался вопрос о реорганизации КРСК, но в итоге она была признана стратегическим предприятием. Месяц назад Михаила Бабича уволили с поста первого замминистра экономического развития. Он перешёл на должность замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. По сведениям источников «Октагона», вслед за шефом начал терять позиции в СКФО Иван Безменов – с недавнего времени он не возглавляет совет директоров «Кавминкурортресурсов».

В КМКР информацию не подтвердили, но отметили, что на следующий корпоративный год Росимущество (назначает председателя совета директоров) уже выдвинуло кандидатуру на указанную должность.

На те же грабли

Со сменой состава совета директоров КМКР у санаториев появляется надежда на отмену решения о повышении цен. Тем более если на ситуацию обратит внимание ФАС.

С подобной проблемой «Кавминкурортресурсы» уже сталкивались несколько лет назад. В 2014 году предприятие повысило стоимость минеральной воды для санаториев на 6,66 процента, или 63,84 рубля, – до 958,16 рубля за кубометр (по сравнению с ценой в 2013 году). Причиной КМКР называли необходимость произвести работы по освоению и ремонту.

При проверке ФАС стало известно, что за шесть месяцев 2014 года КМКР из 51 запланированного к ремонту объекта отремонтировали только один.

На следующий год «Кавминкурортресурсы» заложили в себестоимость минеральной воды ремонтные работы на сумму 28,7 млн рублей, но не представили доказательства реальности расходов.

В результате ФАС пришла к выводу, что цена была завышена необоснованно за счёт повышения рентабельности добычи минеральной воды до уровня 50–60 процентов. КМКР признали нарушившими Федеральный закон «О защите конкуренции». Предприятие получило предписание исключить необоснованные расходы из себестоимости и снизить уровень рентабельности до значений, соответствующих «добросовестности и разумности».

Анна Фёдорова