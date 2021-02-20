 

Медики перечислили необычные признаки тромбоза

20.02.2021, 15:40, Разное
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Медики рассказали о необычных признаках, которые могут появляться при тромбозе. Если присутствует данная патология, то внутри кровеносных сосудов формируются свертки крови, которые препятствуют нормальному ее передвижению по кровеносной системе. Зачастую процесс затрагивает вены на ногах.
Врачи выделяют три основные причины тромбоза, первая из которых – нарушение свертывания крови. Иногда эта проблема передается человеку генетически. Другими факторами риска является прием определенных лекарств, инфекции, протекающие с большим воспалительным процессом и лихорадкой, курение, нехватка жидкости в организме.

Тромбоз появляется из-за повреждения внутренней сосудистой стенки. В данном случае факторами риска являются травмы и флебит. Кровоток также замедляется из-за длительного соблюдения постельного режима, после перенесения серьезных хирургических вмешательств, из-за расширенных вен, ношения тесной одежды и отсутствия физической активности.

Факторами риска тромбоза считаются возраст и беременность. В первом случае естественным образом снижается работоспособность кровеносных сосудов и мышц. Что касается беременных, то здесь преобладают гормональные факторы.

Тромбоз глубоких вен характеризуется болью в ногах и мышцах, нередко появляются судороги, на пораженном участке изменяется кожа. Порой патология приводит к тромбоэмболии, признаками данного состояния являются одышка, затрудненное дыхание, потеря сознания.

Источник: www.focus.de



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