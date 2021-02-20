 

Вдова Андрея Мягкова не появилась на прощании с актером в МХТ имени Чехова

20.02.2021, 15:40, Разное
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Вдова Андрея Мягкова не пришла на церемонию прощания с актером, которая проводилась в МХТ имени Чехова. Представители театра заявили, что Анастасия Вознесенская плохо себя чувствует.

Место супруги Мягкова возле его гроба оказалось пустым. Известно, что звезда отечественного кинематографа скончался буквально на руках у жены, в браке с которой прожил более 50 лет. Однако людей, которые пришли на церемонию прощания, удивил тот факт, что рядом с гробом артиста не сидела Анастасия Вознесенская.

При этом, коллеги по цеху и поклонники хотели выразить слова соболезнования супруге покойного. Но на местах, где обычно сидят родственники у гроба, находились другие люди.

На сцену театра вышел актер Игорь Золотовицкий, который назвал Андрея Мягкова прекрасным человеком и педагогом. Он просил студентом обращаться на «ты», поскольку так было легче вести разговор, в данном случае речь не шла о панибратстве.

Напомним, актер скончался 18 февраля в результате сердечной недостаточности. Его сердце остановилось дома, а рядом с ним находилась любимая супруга.

Народного артиста Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище. Проститься с ним пришли, в частности, его коллеги по сцене и киноплощадке. Венки направили президент России, Министерство культуры страны, киноконцерн «Мосфильм» и театры столицы.



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