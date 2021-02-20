Ляшко заявил, что вакцина от коронавируса прибудет в Украину в ближайшее время, но конкретную дату не назвал

20.02.2021, 15:34, Новости дня

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Вакцина от коронавируса прибудет в Украину в ближайшее время. Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко в эфире “Свободы слова Савика Шустера” на канале “Украина” 19 февраля.

Конкретную дату он не назвал.

“Вакцина в Украине будет. Она будет безопасной, качественной и эффективной. Другую вакцину в Украину не завезут. Разрешат ее применение только после того, как она будет зарегистрирована в Украине, будет иметь украинскую инструкцию и будет разрешена отечественным регулятором к запуску и вакцинации. Сейчас в Украине на регистрации находится три вакцины: Pfizer, AstraZeneca и Sinovac”, – сказал он.

Ляшко отметил, что Украина ожидала в середине февраля поставки 117 тыс. доз вакцины по механизму COVAX, но этого не произошло “по бюрократическим причинам, независимым от Украины”. Ее ожидают “в ближайшее время”.

Также, по словам Ляшко, в Украину “в ближайшее время” привезут вакцину AstraZeneca.

“Дату я сейчас не скажу, пока она не будет загружена в самолет, самолет не вылетит и не скажут, что самолет прилетает. Поскольку много вводных, которые на это влияют. Но если самолет прилетает до 16.00 дня X, то со следующего дня 11 машин выезжают в 25 облцентров нашей страны. Шесть из них получают вакцину в первый день, 19 – на следующий. Те, кто получают в первый день, – мы четко знаем, какая мобильная бригада какое количество вакцин возьмет и в каком заведении начнет вакцинировать медиков с персональным списком этих медиков”, – сказал он.

Ожидалось, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля, когда поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля. Он сказал, что процесс отгрузки уже идет, об этом же министр говорил 12 февраля.

17 февраля он заявил, что бесплатные 117 тыс. доз вакцины от Pfizer поступят в Украину к концу февраля, а первые 500 тыс. доз от AstraZeneca (закупленные правительством) – до 21 февраля, также министр выразил уверенность, что вакцинация начнется в этом месяце. Точную дату поставок в Минздраве назвать не могут.

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Отдельно власти закупят еще 12 млн доз вакцины от AstraZeneca и Novavax (США). Кроме этого, ожидается, что в Украину до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз вакцины.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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