 

В США две женщины переоделись старушками, чтоб получить вакцину от коронавируса

20.02.2021, 15:34, Новости дня
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Во Флориде (США) две женщины оделись как пожилые люди, чтоб получить прививку от коронавируса. Об этом случае рассказал глава управления здравоохранения округа Ориндж Рауль Пино, сообщило 19 февраля издание The Washington Post.

Обе женщины были моложе 45 лет. Они надели шляпы, перчатки и очки, чтобы замаскироваться под 65 лет – именно люди этого возраста попадают в группу приоритетных для вакцинации от коронавируса отдела здравоохранения округа Ориндж.

Женщин поймали, когда они пытались получить уже вторую дозу вакцины. Однако во второй раз у них проверили водительские удостоверения и выяснили, что им 44 и 34 года. Вторую прививку им так и не сделали, но и никаких обвинений пока не выдвигали.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В мире по состоянию на 20 февраля, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, болезнь подтвердили у 110,8 млн человек. Жертвами вируса стали 2,464 млн человек, выздоровело 62,4 млн заболевших.

По данным агентства Bloomberg, в мире сделали уже более 199 млн прививок от коронавируса, вакцинация стартовала уже в 87 странах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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