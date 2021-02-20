Мнение: Приговор Навального

20.02.2021, 15:24, Разное

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Мосгорсуд оставил в силе решение по Навальному о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

«Последнее слово» Алексея Навального в этом судебном процессе – это, несомненно, речь, которая войдет в историю России.

Прекрасно понимая, что этот судебный процесс не имеет никакого отношения к правосудию, Навальный воспользовался судебной трибуной, чтобы произнести политическую речь.

И Навальному удалось превратить судебный процесс над собой в процесс над системой. И вынести приговор.

Дословно.

— Так часто я выступаю с последним словом. Сейчас этот суд закончится, начнется следующий, где у меня тоже последнее слово… Если бы кто-то решил издать мои последние слова, получилась бы довольно толстая книга. Я уже даже не знаю о чем говорить еще.

Хотите с Вами поговорю, Ваша честь? О Боге, например (судья молчал. — Ред.). Я верующий человек, что является причиной шуток надо мной в ФБК*. Но мне легче с верой. И я стараюсь следовать известной книжке (Библии. — Ред.). Это трудно, но мне так легче заниматься политикой.

Мне сейчас столько пишут писем в СИЗО! Один человек написал: «Что Вы, Алексей. Ведь сказано: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».

Я эту заповедь всегда воспринимал как инструкцию к действию. Я не испытываю никакой жалости из-за того, что вернулся. Наоборот.

Я эту заповедь не предал.

Для современного человека эта заповедь звучит очень напыщенно. Странные люди, говорят про таких. Они сидят в камере и пытаются себя подбодрить этой заповедью. А власть пытается дать понять таким людям: «Ты одиночка. Ты один». Это цель власти. А я не чувствую себя одиноким.

Про одиночество — очень важную вещь сказал один из замечательных философов — Полумна Лавгуд. Помните, такая была в «Гарри Поттере»? «Важно не чувствовать себя одиноким, потому что на месте Волан-де-Морта я бы очень хотела, чтобы ты чувствовал себя одиноким».

Сила в правде — это и есть та самая заповедь про блаженных, сжатая до размеров твиттера.

Страна наша сейчас построена на несправедливости. Но тем не менее мы видим, что десятки миллионов людей хотят добиться правды. И рано или поздно они ее добьются. Они насытятся!

Я хочу вам и прокурору, и всем людям сказать: важно не бояться людей, которые хотят добиться правды. Подумайте сами: как бы хороша была жизнь без этого вранья, без этой лжи!

Было бы классно работать судьей без всякого телефонного права, никто тебе не звонит, не требует выносить неправосудные дела. Но классно бы было, Ваша честь!

От этого вранья одни минусы, а плюсов нет.

Классно было бы быть прокурором в состязательной системе. Классно быть полицейским, конвойным и не бить людей. Я не верю, что люди хотят стать полицейскими, чтобы рассказывать, как классно они «раскроили на митинге кому-то голову». Я уверен, что нет школьников с горящими глазами, которые говорят: «Я пойду в ФСБ, чтобы намазывать трусы оппозиционера ядом».

Выдающийся философ современности по имени Рик Санчез** сказал: «Жизнь — значит риск всегда и во всем. А иначе ты просто вялая кучка беспорядочно собранных молекул, которые плывут по течению Вселенной».

Каждое письмо мне заканчивается словами «Россия будет свободной». Это классный лозунг, но я постоянно думаю, чего-то мне не хватает. Я хочу, чтобы Россия была еще богатой, чтобы национальные богатства справедливей распределялись, все получали долю нефтегазового пирога. Я хотел бы, чтобы мужчины в нашей стране доживали до пенсионного возраста. Да и женщины тоже. Чтобы было достойное здравоохранение, образование, европейские зарплаты…

Я хочу, чтобы Россия была не только свободной, но и счастливой.

Она сейчас несчастна. По всем направлениям. Почитаешь русскую литературу, там одни описания несчастья и страданий! Россия должна быть счастливой, Россия будет счастливой.

Отсюда

Чем можно возразить Навальному?

Фотография отсюда

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