В Татарстане поймали серийного убийцу

20.02.2021, 15:18, Разное

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В Казани правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в серии убийств пожилых женщин на территории Татарстана и других российских регионов, передает телеканал “360”. Следственный комитет схватил маньяка еще 1 декабря 2020 года, после чего была затеяна масштабная проверка. Она показала причастность задержанного к расправам. В итоге министр внутренних дел республики Артем Хохорин отчитался о том, что орудовавший в 2011-2012 годах убийца был схвачен.