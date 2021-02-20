 

Вячеслав Володин: Доктор Лиза делала все для помощи людям

20.02.2021, 15:18, Разное
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Председатель ГД назвал Елизавету Глинку уникальным человеком. Спикер признался, что не может говорить о ней в прошедшем времени.

“Ее любящее сердце огромно, она делала все для того, чтобы помогать людям. Такой она осталась в моей памяти”, – сказал Володин в эфире телеканала Дума ТВ.

По словам спикера, необходимо, чтобы таких людей как Елизавета Глинка было как можно больше. “Неравнодушных, любящих и делающих все, чтобы меньше было боли, страдания, чтобы мы больше заботились друг о друге”, – добавил председатель ГД.

Елизавета Глинка основала в 2007 году общественную организацию для помощи людям, оказавшимся в непростой ситуации. 25 декабря 2016 года благотворительница погибла в авиакатастрофе над Черным морем . Чтобы продолжить ее дело, друзья и соратники создали фонд “Доктор Лиза”.

Вячеслав Володин и депутаты Госдумы поддерживают фонд. В 2019 и в 2020 годах председатель ГД из личных средств оказал ему финансовую помощь.

Также спикер поддержал открытие Центра Лизы Глинки на Пятницкой улице в Москве. Он распахнул свои двери 20 февраля прошлого года.

Кроме того, Володин вместе с коллегами Глинки предложил создать Совет благотворителей организации “Справедливая помощь Доктора Лизы”. Он позволяет расширить возможности оказания адресной помощи.



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