Ефремова этапировали обратно в Белгородскую область

20.02.2021, 15:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Актер Михаил Ефремов был этапирован из московского СИЗО-5 «Водник» обратно в исправительную колонию в Белгородской области, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

«Сегодня, когда члены ОНК города Москвы прибыли для осуществления общественного контроля и посещения граждан, находящихся в ФКУ СИЗО-5 УФСИН РФ по городу Москве, выяснилось, что актер Михаил Ефремов этапирован по месту отбывания наказания в ФКУ ИК-4 УФСИН РФ по Белгородской области», – передает слова Мельникова РИА «Новости».

Ранее в ОНК сообщили, что актер останется в московском СИЗО «Водник» как минимум до апреля. Напомним, в феврале Ефремова направили из колонии в Белгородской области на следственные действия в Москву. Бывший адвокат артиста Эльман Пашаев заявлял, что актер не искал свидетелей по делу самостоятельно, и добавил, что не пытался ввести суд в заблуждение.

В ноябре стало известно, что в отношении свидетелей по делу о смертельном ДТП с Ефремовым возбуждены три уголовных дела о даче заведомо ложных показаний. Свидетелей допросили по ходатайству Пашаева.