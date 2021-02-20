Создатели «ЭпиВакКороны» рассказали о ее эффективности против разных штаммов COVID-19

20.02.2021, 15:08, Новости дня

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Вакцина «ЭпиВакКорона» должна быть эффективна против существующих сейчас штаммов, в том числе южноафриканского, сообщил глава центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Если мы говорим о других вариантах нового коронавируса, таких, как южноафриканский штамм, бразильский, то теоретический анализ их последовательности говорит о том, что вакцина «ЭпиВакКорона» будет одинаково эффективна и против данных вариантов штамма», – рассказал Максютов, передает РИА «Новости».

Практические исследования, как добавил глава «Вектора», будут проведены после получения вирусных изолятов.

Он также заявил, что иммунитет выработался у 94% добровольцев старше 60 лет после вакцинации «ЭпиВакКороной».

Ранее стало известно, что антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, участвовавших в пострегистрационных исследованиях вакцины «ЭпиВакКорона».

Новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 года. В феврале «Вектор» направил результаты клинических исследований «ЭпиВакКороны» фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы. Роспотребнадзор заверил, что «ЭпиВакКорона» эффективна против новых штаммов COVID-19.