Россиян предупредили об аномальных морозах

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20.02.2021, 15:08, Новости дня
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Жителей Центрального федерального округа (ЦФО) ожидают перепады температур до плюсовых значений и аномальные морозы на 7 – 12 градусов ниже климатической нормы, рассказали региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«С 21 по 23 февраля ожидается резкий перепад температур. С 22 февраля Воронежская область попадет под влияние циклона, пройдет мокрый снег, а днем местами даже снег с дождем, ожидаем гололед, налипание мокрого снега, ночью еще 3 – 8 градусов мороза, но днем уже от 0 до 2 градусов», – передает ТАСС сообщение дежурного синоптика Воронежского областного гидрометеоцентра Светланы Перовой.

Аналогичная ситуация ожидается в Орловской, Смоленской, Курской и Калужской областях. Также в ближайшие дни в большинстве регионов ЦФО прогнозируются небольшие осадки в виде снега, местами с дождем, гололед и усиление порывов ветра. Начиная с 23 февраля в округ вновь вернутся аномальные морозы. Как отмечается в сообщении, в Костромской области объявлен режим повышенной готовности из-за понижения температуры до минус 36 градусов, а в Ярославской области к среде ночные температуры установятся на отметке минус 35 градусов. Тем временем в Рязанской области 20 февраля в ряде районов полностью или частично отменили занятия для школьников.

Ранее климатолог объяснил причину наступления аномальных холодов в европейской части России.

В МЧС предупредили о возможных ЧС из-за сильных морозов в Подмосковье, Тверской, Калужской и Тульской областях.



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