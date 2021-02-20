Скандалы: Абрамович решил заработать на легких Москвы

20.02.2021, 15:00, Разное

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К компании Романа Абрамовича и столичной мэрии подали иск в суд из-за строительства паркинга на участке парка «Москворецкий», который вывели из состава охраняемой территории

Межрегиональная общественная благотворительная организация «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды «Принципъ» подала иск к департаменту городского имущества и ООО «Вестерн Эстейт». Арбитражный суд Москвы принял иск к производству, первое заседание назначено на 9 марта. «Вестерн Эстейт» входит в инвестиционную группу Millhouse Романа Абрамовича F 10, уточняет РБК. Экозащитники оспаривают законность строительства компанией «Вестерн Эстейт» многоэтажного паркинга на Крылатской улице рядом с офисным комплексом «Крылатские холмы», который также принадлежит Millhouse, пишет РБК со ссылкой на текст иска, с которым ознакомилось издание.

Участок на Крылатской улице площадью почти 1 га раньше входил в состав природно-исторического парка «Москворецкий», особо охраняемой природной территории города (OOПТ), отмечает РБК. Но в 2017 году Москва заключила договор аренды земли для строительства восьмиэтажного паркинга на 500 машино-мест с ООО «Медикал Эстейт», которое позже объединилось с «Вестерн Эстейт». Осенью 2019 года девелопер получил разрешение на строительство комплекса.

Экозащитники утверждают, что участок не был должным образом выведен из особо охраняемой природной территории, в связи с чем просят признать незаконным договор аренды. По их словам, на участке не проводилась экологическая экспертиза, без которой исключать его из охранной зоны было нельзя. Также в иске говорится, что договор аренды был заключен без проведения торгов или конкурса. Кроме того, постоянное движение автомобилей приведет к увеличению антропогенной нагрузки на охраняемую природную территорию и к увеличению числа факторов беспокойства для ее обитателей, считают экозащитники.

Представитель Millhouse, в свою очередь, настаивает, что участок не входил в состав OOПТ на момент предоставления его в аренду, а проект направлен на решение проблемы с транспортной инфраструктурой района. Компания утверждает, что паркинг поможет разгрузить Крылатскую улицу и сделает более удобным посещение парка и велотрассы. Кроме того, на крыше паркинга разместится открытый 50-метровый бассейн.

Адвокат Forward Legal Дарья Шляпникова в разговоре с РБК отметила, что истцы обратились в суд только в 2021 году, а договор аренды был заключен в 2017 году — за пределами срока исковой давности в три года. «Пропуск срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске», — пояснила она.

Марина Дульнева