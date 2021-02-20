Мосгордума легализовала однополые браки

20.02.2021, 14:51, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Парламент Москвы принял законопроект о легализации однополых браков. Соответствующее решение было принято на заседании во вторник. Согласно законопроекту, представители секс-меньшинств смогут официально заключать браки и будут иметь те же права, что и традиционные семейные пары, например, смогут усыновлять детей.

Инициативу поддержали 33 депутата, 9 проголосовали против, еще четверо воздержались. Ожидаемо не поддержал законопроект и действующий президент Москвы Сергей Собянин.

«У меня есть свое отношение к этому вопросу. Я считаю, что Москве это не нужно», – рассказал мэр.

Сергей Собянин на протяжении своего правления выступал против однополых браков. Он неоднократно заявлял, что настоящей семьей может называться только союз между мужчиной и женщиной. Он отмечал, что осуждает любые формы дискриминации, однако не считает, что отказ регистрировать однополые союзы нарушает права геев.

—