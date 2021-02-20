 

NTD – пандемия подхлестнула спрос на виниловые пластинки

20.02.2021, 14:48, Новости дня
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Когда миллионы людей во всём мире вынужденно оказались в домашней изоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции, спрос на виниловые пластинки тоже начал расти. Причём возрождение интереса к винилу наблюдается даже несмотря на существующие онлайн-ресурсы с огромным количеством разной музыки, передаёт NTD. Например, на крупнейшем в мире американском рынке за 2020 год было продано 27,5 миллионов виниловых дисков — и это почти вдвое больше, чем в предыдущем году.

В период карантина и пандемии, когда миллионы людей вынужденно оказались в домашней изоляции, начал расти спрос на виниловые пластинки. Как пишет чешская компания GZ media, крупнейший в мире производитель таких пластинок, в 2020 году её продажи выросли на 11 процентов. В целом она поставила покупателям 38 миллионов пластинок. 

МИХАИЛ СТЕРБА, глава компании GZ media: Прошлый год был рекордным, многие начали покупать собственные аудиосистемы и пластинки. Возможно, причина в том, что люди сидели дома — и было мало возможностей ходить на концерты, в пабы и бары. 

Возрождение интереса к виниловым пластинкам наблюдается последние десять лет. И это несмотря на доступ к онлайн-ресурсам с гигабайтами музыки! Чешский диджей и коллекционер винила Йиржи Голубец говорит, что ничто не может заменить физическое ощущение пластинки в руках и осознание того, что музыка на ней в буквальном смысле слова «напечатана». 

ЙИРЖИ ГОЛУБЕЦ, диджей и коллекционер пластинок: Я начал собирать виниловые пластинки около 15 лет назад. Теперь у меня более трёх тысяч 12-дюймовых пластинок — я точно их не пересчитывал. И ещё у меня примерно столько же маленьких семидюймовых пластинок. 

А владелец магазина виниловых пластинок сравнивает свою продукцию с антикварными ценностями. 

ПЕТР РАКОСНИК, владелец магазина виниловых пластинок: Когда приходишь сюда и покупаешь виниловую пластинку 1970-х годов или 1965-го, то это как будто покупаешь антиквариат. Это прекрасный артефакт. 

Самым крупным рынком виниловых пластинок пока остаются США. Там в 2020 году было продано 27,5 миллиона копий — это почти в два раза больше по сравнению с 2019-м. 

Дата выхода в эфир 19 февраля 2021 года. 



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