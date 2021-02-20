СТРАНА – Украина ввела санкции против самолётов, на которых летали из Киева в Москву

20.02.2021, 14:48, Новости дня

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Совета национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции против против пяти летавших из Киева в Москву самолётов. Как передаёт «СТРАНА», также ограничения были наложены на компании, на которые зарегистрированы эти воздушные суда.



Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО ввел санкции против пяти летавших из Киева в Москву самолётов. Как пишет «СТРАНА», также санкции наложены на компании, на которые зарегистрированы эти воздушные суда, или обслуживавшие их.

Об этом Данилов заявил на брифинге 19 февраля по итогам заседания СНБО, который транслировался в Facebook Совбеза.

«Решением СНБО наложены санкции на компании, непосредственно на самолеты с их заводскими номерами и на компании, которые их обслуживали», — заявил чиновник.

Данилов добавил, что некоторые из этих самолётов обслуживали компании, отсутствующие в реестре предприятий, которым дано право обслуживать воздушные борта.

«На них летали господа из Киева на Москву, напрямую, скажем так», — пояснил Данилов.

Секретарь СНБО также сообщил, что все компании, к которым применены санкции, — иностранные. Причем одни зарегистрированы в Молдавии, а другие — в Португалии.