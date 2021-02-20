 

Euronews – команда американского марсохода порвала аварийные планы после идеальной посадки

20.02.2021, 14:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Руководитель программы по управлению американским марсоходом Томас Цурбухен разорвал и выкинул резервные схемы действий, разработанные на случай аварий и отказов — настолько хорошо прошла посадка на Марс и проверка работы всех систем, пишет Euronews. Теперь аппарат под названием «Настойчивость» должен настойчиво искать следы жизни на Марсе и передать все пробы следующему марсоходу, который США планируют отправить туда в 2026 году.

Марсоход «Настойчивость», сфотографированный с подвесной системы за секунды до посадки — одна из первых цветных фотографий, полученных и обработанных в NASA в рамках этой программы. В ЦУПе пришли от неё в восторг и говорят, что она войдет в число исторических космических снимков, вроде «Голубого шарика», «Восхода Земли» или «Столпов творения». 

Посадка марсохода прошла настолько хорошо, что руководитель программы порвал и выкинул схемы действий, разработанные на случай аварий и отказов. 

ТОМАС ЦУРБУХЕН, руководитель программы: Каждый раз на запуск или посадку у нас есть два плана. Один — это то, что мы хотели бы сделать. Второй — на случай непредвиденных обстоятельств. И вот что мы сейчас с ним сделаем! 

На новом марсоходе рекордное число камер — 25 штук. Значительная их часть, правда, служит прикладным задачам самого ровера — ищет препятствия на пути, например. 

«Настойчивость» должна настойчиво искать следы жизни на Марсе. В отличие от предыдущих марсоходов, теперь эта задача — главная. 

Другие роверы показали, что жизнь на Красной планете вполне могла существовать, хоть и в далёком прошлом. Предполагается, что в кратере, куда сел аппарат, около трёх миллиардов лет назад существовало озеро с питающей его рекой. 

Марсоход будет брать пробы грунта. В 2026 году планируется отправить на Марс ещё один аппарат, который заберёт у марсохода эти образцы и доставит их на Землю. 

Дата выхода в эфир 20 февраля 2021 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Совфеде отреагировали на провокацию посольства США в России

10.07 / В Кремле высказались об «отмене» дня тишины перед единым днем голосования

04.12 / Общество: Су-57 получит помощника с большими возможностями

26.09 / Агентство по кибербезопасности США пожаловалось на Россию

17.10 / Армения заявила о видео с убийствами пленных якобы военными Азербайджана

14.09 / Нефть подорожала на фоне природных катаклизмов в США

20.07 / Полиция США объявила в розыск трех темнокожих мужчин после стрельбы в Вашингтоне

10.01 / Глава КС Украины Тупицкий отдыхает в Дубае. Он остановился на вилле стоимостью 300 тыс. грн в сутки

07.12 / «Довольствуется отсутствием кризисов» — надежды Макрона на сближение с Московой не оправдались

28.07 / За сутки в мире коронавирусом заразились 280 тыс. человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска