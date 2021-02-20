«Ржавая банка»: американский эсминец удивил своим внешним видом на учениях

20.02.2021, 14:46, Разное

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В рамках военно-морских учений AMAN-2021 американский флот показал эсминец John Paul Jones. Судно неприятно удивило зрителей обшарпанностью и изношенностью, за которые его назвали «ржавой банкой»

Облезлый эсминец

Накануне в Карачи (Пакистан) завершились военно-морские учения AMAN-2021. В запланированных мероприятиях вместе с представителями других стран приняли участие и американские военные суда. Однако демонстрация возможностей эсминца John Paul Jones вызвала неоднозначную реакцию из-за его не лучшего внешнего вида. На бортах судна были хорошо видны разводы ржавчины и обшарпанная краска. Многие гости показа удивились, почему такая могущественная и богатая страна не отремонтирует и не приведет в надлежащий вид свой военно-морской флот.

Допустимая ржавчина

Российский эксперт капитан 3-го ранга запаса Андрей Краснобаев пояснил о причинах такого состояния кораблей США. Эсминец John Paul Jones спустили на воду порядка 30 лет назад, с 1992 года он активно используется американскими военными для различных целей. Однако в американском военном ведомстве нет традиции поддержки идеального внешнего вида водных транспортных средств. Обычно весь уход за ними сводится к обычному ремонту на базах в промежутках между походами. Это объясняется мнением о несущественности для уровня боевой готовности ржавчины на бортах.

Россия контролирует состояние своего флота

В отличие от США, российские суда постоянно поддерживаются в как можно более респектабельном виде. Более того, для этих целей, даже отправляясь в далекий путь, экипаж берет с собой материалы для обновления покраски. Усилиями специальной «боцманской команды» зачищается любая появившаяся ржавчина и подкрашиваются борта, а такэже другие элементы.

Высокая оценка «Адмирала Григоровича»

С 11 по 16 февраля в программе учений AMAN-2021 продемонстрировали свои умения и навыки военнослужащие 45 стран. Большой парад в Карачи собрал ВМФ сразу семи государств, кроме хозяина мероприятия Пакистана, здесь показали свой потенциал флоты России, Великобритании, США, Индонезии, Китая и Шри-Ланки. Впервые за несколько лет моряки Российской Федерации работали бок о бок с ВМС НАТО. При этом только Соединенные Штаты позволили себе привезти корабли с ржавчиной и облезлой краской. В то же время, по данным «Политэксперта», высокие оценки от главнокомандующего пакистанского ВМС достались российскому фрегату «Адмиралу Григоровичу».

Источник: politexpert.net