 

Галкин ответил на домыслы поклонников по поводу его участия в шоу «Маска»

20.02.2021, 14:46, Разное
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Максим Галкин в своем микроблоге Instagram решил ответить на домыслы поклонников по поводу его участия в шоу перевоплощений «Маска». Юморист снял креативное видео и заверил подписчиков, что он задействован только в съемках проекта «Точь-в-точь» на Первом канале.
Супруг Аллы Пугачевой заявил, что его «достали с вопросами о «Маске», поэтому его ответ: Nein! Nein! Nein!». При этом, Максим Галкин позировал на фоне огромного окна, двигался в такт музыке и пел оперным голосом. Некоторые фолловеры подумали, что он голый, но артист в следующем посте написал, что он «не дошел еще до этого». Юморист был облачен в черную облегающую одежду, высокие сапоги, а на голове у него красовалась корона. Поклонники оценили его креативность и спросили, не испугал ли он своих домочадцев таким пением.

Как напоминает издание «Слово и Дело», россияне с прошлого воскресенья активно следят за участниками шоу и пытаются понять, кто из знаменитостей прячется под масками. Многим зрителям показалось, что в костюме Змеи или Белого Орла выступает Максим Галкин. По итогам первого выпуска программы в аутсайдерах оказались герои, скрытые под нарядами Ананаса и Банана. По мнению жюри, под последней маской скрывается Александр Буйнов.



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